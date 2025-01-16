Не вірить пропаганді. Куди пропав і що говорить про війну легенда радянських фільмів Басілашвілі

Актору вже 90 років, але він продовжує займатися улюбленою справою

Багато російських акторів не бояться критикувати путінський режим, який розпочав проти України жорстоку війну. У цьому списку виявився головний "лиходій" радянського кіно Олександр Філіппенко, а також його колега з серіалу "Майстер і Маргарита" Олег Басілашвілі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник радянський актор і чим займається. Ми також дізналися, що Олег Басілашвілі думає про війну в Україні.

Чим прославився Олег Басілашвілі та де актор зараз

Радянський актор Олег Басілашвілі народився 1934 року в Москві, але перші роки війни провів в евакуації у Тбілісі. У 1956 році Олег закінчив Школу-студію МХАТ, переїхав до Ленінграда, де працював у місцевому театрі ім. Ленінського комсомолу.

Олег Басілашвіліу молодості

Його кар’єра почала стрімко розвиватися, з другої половини 1960-х Басілашвілі став одним з провідних акторів театру. Паралельно він будував кар’єру у кінематографі.

Олег Басілашвілі знявся у близько 100 фільмах

Олег Басілашвілі знявся майже у 100 кінострічках, серед яких: "Службовий роман", "Сонька Золота Ручка", "Ліквідація", "Романови. Вінценосна сім’я", а однією з його знакових ролей став Воланд у серіалі Володимира Бортка "Майстер і Маргарита".

Олег Басілашвілі у ролі Воланда у серіалі "Майстер та Маргарита"

У вересні 2024 року Басілашвілі виповнилося 90 років і він все ще займається улюбленою справою. З кіно актор пішов у 2018 році, але продовжує виходити на сцену Великого драматичного театру ім. Товстоногова у Санкт-Петербурзі. Разом із дружиною він живе в елітному селищі Рєпіно на березі Фінської затоки, на своїй дачі.

Як Олег Басілашвілі виглядає зараз

Що Олег Басілашвілі говорить про війну в Україні

Легендарний актор, попри те, що залишився та працює в Росії, не піддається пропаганді та критикує розв’язану Путіним війну проти України. У 2017 році Олег Басілашвілі заявив, що соромиться Росії. За його словами, конфлікт на Донбасі й проблема Криму була викликана нагнітанням ненависті й що Росія повинна йти в руслі моральності, а не гуркотіти зброєю та залякування всіх і вся.

" Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном та Північною Кореєю… ", — говорив радянський актор.

За таку позицію "Воланд" потрапив до "білого списку" України, і станом на січень 2024 року зберіг своє місце у переліку.

Олег Басілашвілі продовжує грати у театрі

Коли почалася повномасштабна війна, зірка серіалу "Майстер та Маргарита" заявив, що дуже цим стурбований, оскільки не раз бував у Києві та любить народ України. Він закликав наших людей зберігати спокій та заявив, що його ставлення до України не змінилося. Але, на думку Олега Басілашвілі, "СВО" не завершиться, це неможливо, оскільки "на переправі коней не змінюють".

В одному зі своїх інтерв’ю радянський актор заявив, що російські ЗМІ не доносять народу повну картину подій, які відбуваються, він не розуміє, кого і від чого окупанти захищають на території України.

"Думаю, нам не повідомляють всієї правди про це. А якщо не повідомляють, значить, щось ми робимо не зовсім праве ", — наголосив Басілашвілі.

Олег Басілашвілі засудив війну та не вірить пропаганді

Також він не вірить у те, що владу в Україні захопили бандерівці, як це кажуть пропагандисти, його насторожує ця брехня, оскільки вона переслідує якісь погані цілі. Ще "Воланд" заперечив, що на території України щодо росіян проводиться геноцид та етнічні чистки.

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