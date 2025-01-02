Покинула успішну кар’єру та виїхала з Росії: що говорить про війну зірка фільму "Раба любові" Соловей і де зараз

У 80-ті роки Олена Соловей була дуже затребуваною актрисою

Багато знаменитостей покинули кар’єру в Російській Федерації й поїхали будувати життя за кордоном. Серед них виявилася естрадна співачка Наталія Ветлицька, а також зірка радянського кіно Олена Соловей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому актриса з фільму "Раба любові" емігрувала до США і як склалася її доля. Також ми довідалися, що Олена Соловей говорить про війну в Україні.

Чим відома актриса Олена Соловей

Зірка радянських фільмів Олена Соловей народилася у 1947 році в Німеччині, але в паспорті місцем її народження значиться Москва. З дитинства Олена мріяла про кар'єру актриси, вона була творчою особистістю, тому відвідувала різні гуртки та навчалася у музичній школі.

Соловей хотіла стати студенткою Школи-студії МХАТ, але не пройшла конкурс, тому вступила до ВДІКу. З першого курсу дівчина почала зніматися у кіно та грати у спектаклях у Малому театрі.

Олена Соловей у молодості

Актриса знялася у кінострічках: "Діти Ванюшина", "Про кохання", "Єгор Буличов та інші", але справжня слава та популярність прийшли до неї після виходу фільму "Раба любові", де Олена зіграла головну роль. Після цього кар’єра Соловей швидко пішла вгору.

Кадр із фільму "Раба любові"

Але на початку 90-х все змінилося. Держава перестала давати гроші на розвиток кіноіндустрії, тому багато акторів опинилися у скрутному становищі. Плюс до того, у чоловіка Олени почалися проблеми зі здоров’ям.

Разом із коханим Юрієм Пугачем та двома дітьми вони залишили Росію та стали жити у передмісті Нью-Йорка. Олена Соловей пожертвувала кар’єрою заради сім’ї та не пошкодувала про це. У США вона продовжила займатися кіно, навіть знялася у таких фільмах, як "Клан Сопрано" та "Загублене місто Z".

Олена Соловей давно виїхала з Росії до США

Де Олена Соловей зараз і що говорить про війну

У 2019 році чоловіка актриси не стало, вони разом прожили майже півстоліття. Олена Соловей вирішила залишитися жити у США, хоча іноді приїжджала до Росії та відвідувала телепередачі, але повертатися не планує. У США живе і працює син, а в Німеччині — дочка.

Олена Соловей засудила агресію проти України

Щодо війни, то радянська актриса засудила російську агресію проти України. У неї 24 лютого день народження, і коли почалася війна у 2022 році Соловей не могла в це повірити й була шокована новинами. Про це вона розповіла в інтерв'ю програми "Скажи Гордєєвій".

Також зірка фільму "Раба любові" зазначила, що війна — це найстрашніше, що могло статися. Їй було складно усвідомити, що Росія, яка є сильною державою, нападає на свого сусіда, менш сильного.

"Хто дав право? Навіщо? Слів ніяких не може бути, це неможливо пояснити нічим. Війна — найстрашніший злочин. . Ті російські солдати, що гинуть, вони не те щоб невинні, більше винні ті люди, які їх посилають на війну”, - зазначила Соловей.

Олена Соловей висловилася з приводу війни

Також радянська актриса наголосила, що російським пропагандистам доведеться за все відповідати. Вона наголосила, що життя кожної людини неоціненне і ніхто не має права вирішувати, існувати цьому життю чи ні.

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає Людмила з "Москва сльозам не вірить". Актриса пережила викидень та втрату чоловіка.