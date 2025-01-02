Бросила успешную карьеру и выехала из России: что говорит о войне звезда "Рабы любви" Соловей и где сейчас

В 80-е годы Елена Соловей была очень востребованной актрисой

Многие знаменитости бросили карьеру в Российской Федерации и уехали строить жизнь за границей. В их числе оказалась эстрадная певица Наталья Ветлицкая, а также звезда советского кино Елена Соловей.

"Телеграф" решил выяснить, почему актриса из фильма "Раба любви" эмигрировала в США и как сложилась ее судьба. Также мы узнали, что Елена Соловей говорит о войне в Украине.

Чем известна актриса Елена Соловей

Звезда советских фильмов Елена Соловей родилась в 1947 году в Германии, но в паспорте местом ее рождения значится Москва. С детства Елена мечтала о карьере актрисы, она была творческой личностью, поэтому посещала различные кружки и училась в музыкальной школе.

Соловей хотела стать студенткой Школы-студии МХАТ, но не прошла конкурс, поэтому поступила во ВГИК. С первого курса девушка начала сниматься в кино и играть в спектаклях в Малом театре.

Елена Соловей в молодости

Актриса снялась в кинолентах: "Дети Ванюшина", "О любви", "Егор Булычев и другие", но настоящая слава и популярность пришли к ней после выхода фильма "Раба любви", где Елена сыграла главную роль. После этого карьера Соловей стремительно пошла вверх.

Кадр из фильма "Раба любви"

Но в начале 90-х все изменилось. Государство перестало давать деньги на развитие киноиндустрии, поэтому многие актеры оказались в затруднительном положении. Плюс ко всему, у супруга Елены начались проблемы со здоровьем.

Вместе с возлюбленным Юрием Пугачем и двумя детьми они покинули Россию и стали жить в предместье Нью-Йорка. Елена Соловей пожертвовала карьерой ради семьи и не пожалела об этом. В США она продолжила заниматься кино, даже снялась в таких фильмах, как "Клан Сопрано" и "Затерянный город Z".

Елена Соловей давно уехала из России в США

Где Елена Соловей сейчас и что говорит о войне

В 2019 году мужа актрисы не стало, они вместе прожили почти полвека. Елена Соловей решила остаться жить в США, хотя иногда приезжала в Россию и посещала телепередачи, но возвращаться не планирует. В США у нее живет и работает сын, а в Германии — дочь.

Елена Соловей осудила агрессию против Украины

Что касается войны, то советская актриса осудила российскую агрессию против Украины. У нее 24 февраля день рождение, и когда началась война в 2022 году Соловей не могла в это поверить и была шокирована новостями. Об этом она рассказала в интервью программы "Скажи Гордеевой".

Также звезда фильма "Раба любви" отметила, что война — это самое страшное, что могло случиться. Ей было сложно осознать, что Россия, которая является сильным государством, нападает на своего соседа, менее сильного.

"Кто дал право? Зачем? Слов никаких не может быть, это невозможно ничем объяснить. Война — самое страшное преступление…. Те русские солдаты, что гибнут, они не то чтобы невиноваты, больше виноваты те люди, которые их посылают на войну", — отметила Соловей.

Елена Соловей высказалась по поводу войны

Также советская актриса отметила, что российским пропагандистам придется за все отвечать. Она отметила, что жизнь каждого человека бесценна и никто не имеет права решать, существовать этой жизни или нет.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит Людмила из "Москва слезам не верит". Актриса пережила выкидыш и потерю мужа.