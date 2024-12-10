Жал Путину руку, но осудил оккупацию Крыма: как звезда "Иронии судьбы" Мягков выглядел незадолго до смерти (фото)

Последние годы жизни Мягков вел закрытый образ жизни

Многие советские актеры, которые были всенародными любимцами, уже ушли из жизни. В том числе и звезда фильма "Ирония судьбы, или с легким паром" Андрей Мягков, который, как и его коллега по фильму Барбара Брыльска, осуждал российскую агрессию против Украины.

"Телеграф" решил напомнить, как в последние годы жизни выглядел актер Андрей Мягков. Также мы узнали, что он говорил об Украине.

Чем запомнился советский актер Андрей Мягков

Российский актер Андрей Мягков вошел в историю как "главный интеллектуальный актер эпохи". Его фильмография насчитывает более 50 кинолент, но больше всего Мягков запомнился по ролям Евгения Лукашина в "Иронии судьбы, или с легким паром" и Анатолия Новосельцева из "Служебного романа". За эти два персонажа он был удостоен государственных премий.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"

Пик славы актера пришелся на 70-80-е годы, но и позднее он также блистательно играл в ряде проектов. Но, несмотря на обрушившуюся на него славу и популярность, Мягков предпочитал вести закрытый образ жизни.

Андрей Мягков старался вести закрытый образ жизни

Актер был женат на артистке России Анастасии Вознесенской. Детей у них не было, по словам Мягкова, из-за того, что в молодости они полностью посвятили себя карьере и на пополнение в семье просто не оставалось времени.

Андрей Мягков вместе с женой

Супруги редко появлялись на публике и жили на своей подмосковной даче. Свою актерскую карьеру Мягков завершил в 2013 году. Но помимо этого, актер написал трилогию детективным романов, которые оказались весьма удачными. Еще артист увлекался живописью.

Но в 2021 году в возрасте 82 лет актера не стало. Его обнаружили жена дома, когда он был без сознания. Мягков умер до приезда "скорой" помощи в результате острой сердечной недостаточности.

Андрей Мягков скончался в 2021 году

Что актер Андрей Мягков говорил об Украине и войне

В декабре 2013 года звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков получил "Орден дружбы" от Владимира Путина. В сети есть фотография, где он жмет руку российскому диктатору.

Андрей Мягков получил от Путина "Орден дружбы"

Но уже в марте 2014 года Андрей Мягков вошел в число российских артистов, которые выступили против агрессивной политики Кремля по отношению к Украине. Он осудил оккупацию Крыма и территории Донбасса. За такую позицию Министерство культуры нашей страны внесло актера в так называемый "белый список" деятелей культуры и искусства, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Андрей Мягков осудил аннексию Крыма

В архивах "ТСН" сохранилась запись телефонного комментария Мягкова, в котором он обращается к украинцам и желает мира: "Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю!", — отметил Андрей Мягков.

Андрей Мягков желал украинцам мира

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Бриллиантовой руки" Никулина. В последние годы жизни у мужчины были проблемы с кровеносными сосудами.