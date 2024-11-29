Более 20 лет скрывал роман от жены: что известно о любовнице покойного Караченцова и как она выглядит

Жена актера не поверила, что у него долгие годы была интрижка

Российский актер Николай Караченцов, который скончался из-за онкологии, до последних дней состоял в браке с актрисой Людмилой Поргиной, поддерживающей войну против Украины. Но, как оказалось, она не была его единственной любовью.

"Телеграф" решил выяснить, с кем у российского актера был тайный роман, продлившийся 23 года. Мы узнали некоторые факты о его любовницу Елене Дмитриевой.

С кем у актера Николая Караченцова был тайный роман

Актер, запомнившийся зрителям по фильмам "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Королева Марго", прожил в браке с Людмилой Поргиной 43 года. Она родила ему сына Андрея.

Николай Караченцов с женой Людмилой

Но, как оказалось, у Николая Караченцова долгие годы был роман с другой женщиной. Речь идет о бывшей балерине Мариинского театра Елене Дмитриевой. Их роман начался случайно, когда девушке было всего 18 лет.

Николай Караченцов скрывал роман с Еленой Дмитриевой

Елена рассказала, что ее отец ушел из жизни, когда ей было всего два месяца, поэтому воспитанием детей (у Елены еще был брат) занималась мама. Когда Елена подросла, то поступила в труппу Кировского театра и зашла к балетмейстеру Дмитрию Брянцеву случайно, чтобы передать какие-то документы. В тот момент у него в гостях был Караченцов, так они и познакомились.

Елена Дмитриева

Начинающая балерина оставила номер актеру, но не ожидала, что между ними вспыхнут чувства. Однако Николай позвонил ей в тот же вечер и пригласил на прогулку. Они до утра бродили по городу и общались.

Елена призналась, что ей нравилось внимание зрелого мужчины, он называл ее "малышкой" и окружил заботой, которой ей так не хватало в детстве. Вскоре девушка поняла, что влюбилась и даже поставила актеру ультиматум — либо она, либо жена. Но Караченцов ответил, что не может уйти из семью, поскольку у него маленький сын и жена с заболеванием сердца. Елена тогда приняла эту ситуацию.

Елена Дмитриева пыталась забыть актера и наладить жизнь

Долгие годы балерина при любой возможности встречалась с актером и скрывала их отношения. Но это было сложно для нее, поэтому она делала попытки забыть Караченцова и наладить свою личную жизнь.

Елена Дмитриева трижды выходила замуж и родила дочь, но как только в ее жизни появлялся мужчина, объявлялся Караченцов и пытался помешать ей наладить отношения. На протяжение 23 лет они сходились, расходились, затем опять мирились.

Николай Караченцова и его "тайная" жена

В 2018 году актер скончался, а Елена решила раскрыть правду об их романе. Женщина сейчас живет во Франции, откуда был ее третий супруг и где она открыла свой бизнес, но прилетела в Москву на передачу. В программе она встретилась с женой Караченцова Людмилой и попросила у нее прощения за то, что была любовницей ее супруга долгие годы и планировала с ним будущее. Но Людмила Поргина не хотела принимать извинений и даже не хотела об этом слышать. Более того, женщина опровергала возможность отношений у ее мужа с бывшей балериной.

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела "любовница" президента РФ Алина Кабаева. Гимнастке много лет приписывают роман с русским диктатором, говорят, что она родила ему уже троих детей.