Понад 20 років приховував роман від дружини: що відомо про коханку покійного Караченцова і як вона виглядає

Дружина актора не повірила, що в нього довгі роки була інтрижка

Російський актор Микола Караченцов, який помер через онкологію, до останніх днів був одружений з актрисою Людмилою Поргіною, яка підтримує війну проти України. Але, як виявилося, вона не була його єдиною любов’ю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з ким у російського актора був таємний роман, який тривав 23 роки. Ми дізналися деякі факти про його коханку Олену Дмитрієву.

З ким у актора Миколи Караченцова був таємний роман

Актор, який запам’ятався глядачам з фільмів "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Королева Марго", прожив у шлюбі з Людмилою Поргіною 43 роки. Вона народила йому сина Андрія.

Микола Караченцов із дружиною Людмилою

Але, як виявилося, у Миколи Караченцова довгі роки був роман із іншою жінкою. Йдеться про колишню балерину Маріїнського театру Олену Дмитрієву. Їхній роман почався випадково, коли дівчині було всього 18 років.

Микола Караченцов приховував роман із Оленою Дмитрієвою

Олена розповіла, що її батько пішов із життя, коли їй було лише два місяці, тож вихованням дітей (у Олени ще був брат) займалася мама. Коли Олена підросла, то вступила до трупи Кіровського театру та зайшла до балетмейстера Дмитра Брянцева випадково, щоб передати якісь документи. На той момент у нього в гостях був Караченцов, то вони й познайомилися.

Олена Дмитрієва

Балерина-початківець залишила номер акторові, але не очікувала, що між ними спалахнуть почуття. Проте Микола зателефонував їй того ж вечора і запросив на прогулянку. Вони до ранку бродили містом і спілкувалися.

Олена зізналася, що їй подобалася увага зрілого чоловіка, він називав її "малышка" і оточив турботою, якої їй так не вистачало в дитинстві. Незабаром дівчина зрозуміла, що закохалася і навіть поставила актору ультиматум — або вона або дружина. Але Караченцов відповів, що не може піти з сім'ї, оскільки у нього маленький син та дружина із захворюванням серця. Олена тоді прийняла цю ситуацію.

Олена Дмитрієва намагалася забути актора та налагодити життя

Довгі роки балерина за будь-якої нагоди зустрічалася з актором і приховувала їхні стосунки. Але це було складно для неї, тому вона робила спроби забути Караченцова та налагодити своє особисте життя.

Олена Дмитрієва тричі виходила заміж і народила дочку, але щойно в її житті з’являвся чоловік, з'являвся Караченцов і намагався завадити їй налагодити стосунки. Протягом 23 років вони сходилися, розходилися, потім знову мирилися.

Микола Караченцова та його "таємна" дружина

У 2018 році актор помер, а Олена вирішила розкрити правду про їхній роман. Жінка зараз живе у Франції, звідки був її третій чоловік і де вона відкрила свій бізнес, але прилетіла до Москви на передачу. У програмі вона зустрілася з дружиною Караченцова Людмилою та попросила у неї вибачення за те, що була коханкою її чоловіка довгі роки та планувала з ним майбутнє. Але Людмила Поргіна не хотіла цих вибачень і навіть не хотіла про це чути. Щобільше, жінка спростовувала можливість стосунків її чоловіка з колишньою балериною.

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала "коханка" президента РФ Аліна Кабаєва. Гімнастці багато років приписують роман із російським диктатором, кажуть, що вона народила йому вже трьох дітей.