Сім’я не виділила жодної копійки на пам’ятник: як виглядає могила актора Караченцова, що він говорив про Україну

Караченцов страждав від тяжкої хвороби

Радянський актор Микола Караченцов, єдиний син якого уникає публічності, помер рівно сім років тому, 26 жовтня 2018 року. Життя зірки радянського фільму "Людина з бульвару Капуцинів" забрала страшна хвороба.

Що відомо:

Микола Караченцов був відомим радянським актором, він зіграв у кінострічках "Пригоди Електроніка", "Собака на сіні", "12 стільців" та багатьох інших

Актор помер 2018 року від раку напередодні свого 74-річчя, на його могилі встановили великий меморіал

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де похований Микола Караченцов і як виглядає його останній прихисток. Ми також дізналися, що актор говорив про Україну.

Микола Караченцов був зіркою багатьох радянських фільмів. Багато хто його пам’ятає за ролями в картинах "Людина з бульвару Капуцинів", "Юнона та Авось", "Собака на сіні" та десятках інших культових стрічок, які зробили його символом цілої епохи.

Микола Караченцов у молодості

Проте доля актора склалася трагічно. У 2005 році Караченцов потрапив у тяжку ДТП, після якої довго відновлювався і так і не зміг повністю повернути колишню форму.

Микола Караченцов двічі пережив страшну ДТП

Через 12 років, у 2017 році радянський актор знову потрапив до аварії, що остаточно підірвало його здоров’я. Невдовзі лікарі діагностували у нього неоперабельний рак легені. Артист боровся із хворобою майже рік, проходив лікування і не втрачав надії на одужання, але сили покинули його.

Микола Караченцов помер через відмову нирок 26 жовтня 2018 року, за день до свого 74-річчя, в одній із московських клінік. Поховали його на Троєкурівському цвинтарі, а за рік встановили меморіал.

Як виглядає могила Миколи Караченцова

Пам’ятник актору виконаний із чорного граніту та втілює сцену з легендарної опери "Юнона та Авось". На монументі Караченцов зображений в образі графа Резанова, який стоїть навколішки перед Батьківщиною, а за його спиною височить корабель із щоглою у формі хреста. Цей момент символізує фінал спектаклю, коли вмираючий герой просить вибачення за нездійснені обіцянки.

На пам’ятник родина Караченцова не витратила жодної копійки

Сім’я не виділила жодної копійки на пам’ятник, як виявилося, меморіал встановив якийсь Дмитро, відданий шанувальник радянського актора. Він зв’язався з дружиною Людмилою та взяв усі витрати на себе.

Що Микола Караченцов говорив про Україну

За життя радянський актор Микола Караченцов ніколи чітко не позначав своєї позиції щодо України. Але його дружина Людмила Поргіна розповідала ЗМІ про їхню спільну поїздку до Києва у 2014 році, коли розпочався Євромайдан.

Микола Караченцов разом із дружиною

За її словами, покійний чоловік заявив, що події на Майдані нібито стали початком громадянської війни та підтримував політику російського президента Володимира Путіна.

Микола Караченцов був у Києві під час Євромайдану

Коля попросив відвезти його туди, ми жили поруч. Він сказав, що це початок громадянської війни, тут кров’ю пахне. Ну, як же так? Це Київська Русь, там багато людей російського походження, ми говоримо однією мовою практично. Україна постала як назва пізніше, була Русь. Ми повінчалися на Русі, а у нас був український священник, я не можу відірвати Україну від Росії ніяк. Людмила Поргіна

