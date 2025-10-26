Семья не выделила ни копейки на памятник: как выглядит могила актера Караченцова, что он говорил об Украине

Караченцов страдал от тяжелой болезни

Советский актер Николай Караченцов, единственный сын которого избегает публичности, скончался ровно семь лет назад, 26 октября 2018 года. Жизнь звезды советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" забрала страшная болезнь.

Что известно:

Николай Караченцов был известным советским актером, он сыграл в кинолентах "Приключения Электроника ", "Собака на сене", "12 стульев" и многих других

Актер скончался в 2018 году от рака в канун своего 74-летия, на его могиле установили большой мемориал

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен Николай Караченцов и как выглядит его последнее пристанище. Мы также узнали, что актер говорил об Украине.

Николай Караченцов был звездой многих советских фильмов. Многие его помнят по ролям в картинах "Человек с бульвара Капуцинов", "Юнона и Авось", "Собака на сене" и десятках других культовых лент, которые сделали его символом целой эпохи.

Николай Караченцов в молодости

Однако судьба актера сложилась трагически. В 2005 году Караченцов попал в тяжелое ДТП, после которого долго восстанавливался и так и не смог полностью вернуть прежнюю форму.

Николай Караченцов дважды пережил страшное ДТП

Спустя 12 лет, в 2017-м, советский актер вновь попал в аварии, что окончательно подорвало его здоровье. Вскоре врачи диагностировали у него неоперабельный рак легкого. Артист боролся с болезнью почти год, проходил лечение и не терял надежды на выздоровление, но силы покинули его.

Николай Караченцов умер из-за отказа почек 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия, в одной из московских клиник. Похоронили его на Троекуровском кладбище, а спустя год установили мемориал.

Как выглядит могила Николая Караченцова

Памятник актеру выполнен из черного гранита и воплощает сцену из легендарной оперы "Юнона и Авось". На монументе Караченцов изображен в образе графа Резанова, который стоит на коленях перед Родиной, а за его спиной возвышается корабль с мачтой в форме креста. Этот момент символизирует финал спектакля, когда умирающий герой просит прощения за несбывшиеся обещания.

На памятник семья Караченцова не потратила ни копейки

Семья не выделила ни копейки на памятник, как оказалось, мемориал установил некий Дмитрий, преданный поклонник советского актера. Он связался с женой Людмилой и взял все траты на себя.

Что Николай Караченцов говорил об Украине

При жизни советский актер Николай Караченцов никогда четко не обозначал свою позицию насчет Украины. Но его жена Людмила Поргина рассказывала СМИ об их общей поездке в Киев в 2014 году, когда начался Евромайдан.

Николай Караченцов вместе с женой

По ее словам, покойный супруг заявил, что события на Майдане якобы стали началом гражданской войны и поддерживал политику российского президента Владимира Путина.

Николай Караченцов был в Киеве во время Евромайдана

Коля попросил отвезти его туда, мы жили в гостинице рядом. Он сказал, что это начало гражданской войны, здесь кровью пахнет. Ну как же так? Это Киевская Русь, там масса людей русского происхождения, мы говорим на одном языке практически. Украина появилась как название позже, была Русь. Мы венчались на Руси, а у нас был украинский священник, я не могу оторвать Украину от России никак. Людмила Поргина

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена покойного Караченцова и где она сейчас. Людмила почти год провела в больнице, борясь за жизнь.