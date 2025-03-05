"Украинский Чарли Чаплин" с печальной судьбой: как выглядит могила советского актера Яковченко и от чего он умер

Большая часть ролей, которые сыграл Яковченко – комедийные

Знаменитый советский актер Николай Яковченко, как и Олег Борисов, стали любимчиками зрителей после выхода украинского фильма "За двумя зайцами". Но несмотря на то, что Николая по большей части играл комедийные роли, его судьба сложилась довольно трагично.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер легендарный украинский актер Николай Яковченко и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Чем запомнился Николай Яковченко

Советский актер Николай Яковченко родился 3 мая 1990 года в городе Прилуки (Черниговская область). И не имея профильного образования, в 1918 году он дебютировал на любительской сцене в родном городе, а затем играл в театрах больших городов Украины. С 1928 года Николай был актером Киевского театра им. И. Франко.

Актер Николай Яковченко в молодости

Яковченко начал сниматься в кино в 1939 году. Он сыграл Прокопа Серко, отца Прони в легендарной комедии "За двумя зайцами". Также многие помнят его по роли Пацюка в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" и товарища Лопаты в фильме "Королева бензоколонки". Всего актер снялся в более чем 60 кинолентах.

Николай Яковченко в фильме "Вий"

Кинорежиссер Сергей Параджанов называл Николая "украинским Чарли Чаплином", а советский писатель Николая Зарудный – "самым народным среди всех заслуженных и самым заслуженным среди всех народных".

Николай Яковченко в фильме "Вечера на хуторе вблиз Диканьки"

Как выглядит могила актера Николая Яковченко и что с ним произошло

Легендарный комик ушел из жизни 11 сентября 1974 года в возрасте 74 лет. Любимец публики скончался от аппендицита, который перешел в перитонит, а все произошло из-за медицинской ошибки. Дело в том, что бригада медиков после госпитализации долгое время не могла решить, в какую больницу определить актера и возила его по городу, теряя драгоценное время.

Николай Яковченко умер в больнице

Когда Яковченко привезли в больницу, то сразу отвезли в операционную, а он по дороге еще успел пошутить. Медсестрам Николай сказал: "Не плачьте. Клоун выходит на манеж". Это были его последние слова, поскольку актер умер во время операции.

Актера Николая Яковченко называли "украинским Чарли Чаплином"

Похоронили легенду советского кино в любимом Киеве, на Байковом кладбище. Он покоится рядом с дочерью Юноною и своим зятем Владимиром Бохонько. Им установили совместную надгробную плиту с черного гранита, где выгравированы их имена, а также даты рождения и смерти. Однако портретов на памятнике нет.

Как выглядит могила Николая Яковченко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Прони из легендарной комедии "За двумя зайцами". Актриса Маргарита Криницына с 1959 года постоянно жила в Киеве.