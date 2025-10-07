Родилась в России, а покоится в Киеве: как сейчас выглядит могила Прони из легендарной комедии "За двумя зайцами"

Памятник актрисе Криницыной напоминает о ее родной профессии

Известная актриса театра и кино Маргарита Криницына, сыгравшая дочь Николая Яковченко в легендарной комедии "За двумя зайцами", являлась уроженкой России, однако свою любовь она отдала Украине. Здесь она и похоронена.

В этот вторник исполняется 93-летняя годовщина со дня рождения артистки. Именно в этот день, 7 октября 1932 года, Маргарита родилась в российском поселке Новая Ляля (ныне Свердловская область). Окончила ВГИК в Москве, однако с 1959 года постоянно жила и творила в Киеве.

Актеры Олег Борисов и Маргарита Криницына в комедии "За двумя зайцами"

В студенческие годы Криницына вышла замуж за своего однокурсника, фронтовика Евгения Оноприенко. Со временем он стал известным кинодраматургом, автором сценариев таких фильмов, как "Гори, гори, моя звезда", "В бой идут одни "старики"" и многих других популярных советских картин. В 1986 году Оноприенко удостоился звания Заслуженного деятеля искусств УССР.

Маргарита Криницына и Евгений Оноприенко

Супруги жили в Киеве, на улице Амвросия Бучмы, 8. Здесь они вырастили дочь Аллу (в замужестве Сурина), которая, как и родители, связала свою жизнь с кино — стала режиссером и сценаристом. Сейчас она живет и работает в Москве.

На втором фото - единственная дочь Криницыной, живет в Москве

Где похоронена Маргарита Криницына

Актриса скончалась 10 октября 2005 года на 74-м году жизни — спустя восемь лет после того, как от рака ушел из жизни ее муж Евгений. Супруги покоятся вместе на Байковом кладбище, на участке № 49а.

Украинский блогер Владислав Тимошенко показал на своем YouTube-канале "Винтажный блогер" летние кадры могилы Криницыной. Памятник актрисе выполнен в виде кинопленки, на одном из кадров которой она запечатлена с широкой искренней улыбкой. Надгробия супругов оформлены в едином стиле.

Памятник Маргарите Криницыной Актриса похоронена на Байковом кладбище в Киеве

