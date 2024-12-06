Поклонники считают ее "чудотворной": как выглядит могила Игоря Талькова, убитого 33 года назад (фото)

Расследование дела об убийстве Талькова завершилось в 2024 году

Советский музыкант Игорь Тальков, который прославился своими композициями "Чистые пруды" и "Летний дождь", умер в 1991 году в результате огнестрельного ранения. Расследование дела об его убийстве длилось целых 33 года.

"Телеграф" решил напомнить, что случилось со звездой СССР и кого суд признал виновным в его смерти. Также мы покажем, как выглядит могила рок-музыканта.

Что произошло с Юрием Тальковым

Известный российский музыкант Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время концерта звезд советской эстрады. В деле было несколько свидетелей и два подозреваемых.

Игорь Тальков был убит 33 года назад во время концерта

Следователи во время расследования нашли много нестыковок и до конца не могли понять мотив убийства исполнителя. Уголовное дело по Талькову несколько раз приостанавливали и его удалось завершить только в 2024 году.

Согласно следствию, убийцей музыканта признали концертного директора артиста Валерия Шляфмана, которого Тальков называл своим близким другом. Именно он занимался всеми техническими моментами. Сначала было установлено, что Шляфман застрелил артиста случайно, когда целился в Игоря Малахова (охранника и любовника певицы Азизы), с которым вступил в перепалку. В 1992 году Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, ведь на его рубашке нашли следы крови и пороха. Но когда дело возобновили в 2021 году, расследование установило о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

В убийстве Талькова обвинили Валерия Шляфмана

Сам Шляфман после трагедии выехал в Израиль. Он не считает себя виновным в убийстве и утверждает, что не бежал от правосудия. По словам Шляфмана, в смерти Талькова виноват Игорь Малахов, который стал первым подозреваемым в деле. Именно он совершил два первых выстрела, но одна пуля попала в пол, а втора — в аппаратуру. После этого оружие из рук было выбито. Но через пару секунд был совершен третий выстрел, который стал фатальным для Талькова.

Подозреваемым в убийстве певца был также Игорь Малахов

Есть множество других версий касательно убийства Талькова, некоторые считают, что Шляфмана подставили, другие говорят, что все было заранее подстроено и что концертный директор Талькова был заодно с Малаховым. Пистолета, из которого стреляли в артиста, не нашли, поскольку Азиза его забрала из места происшествия, потом передала Малахову и тот выбросил оружие.

Игорь Тальков получил пулю в сердце

Где похоронен Тальков и как выглядит его могила

Советский артист был похоронен 9 октября 1991 года на Ваганьковском кладбище в Москве. Памятник на могиле Игоря Талькова выполнен в виде двухметрового бронзового креста, на котором написаны молитвы на старославянском языке.

Как выглядит могила Игоря Талькова

Крест стоит на гранитной подложке, на которой выгравирована цитата из его песни: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". А за памятником расположен цветной портрет артиста и ваза, в которой всегда стоят живые цветы от поклонников.

Поклонники считаю могилу Талькова "чудотворной"

В СМИ говорят, что могила Талькова является одной из самых посещаемых, к ней приходят часто женщины, чтобы помолиться за излечение своих мужей от разных видов и форм зависимостей. Из-за того, что Тальков был глубоко верующим и умер не своей смертью, его могилу многие поклонники считают "чудотворной".

Игорь Тальков похоронен на Ваганьковском кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила путиниста Моисеева и установили ли памятник. Это место запрещали фотографировать.