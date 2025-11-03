Укр

Изуродовал себя и стал копией Путина. Как теперь выглядит фигурист Плющенко после пластики (фото)

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 03 ноября 2025, 11:46
Евгений Плющенко и Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Спортсмену не хватает "надутой физиономии"

Известный российский фигурист Евгений Плющенко сделал пластику в июле 2025 года. Спортсмен стал похож на президента России Владимира Путина.

Что нужно знать:

  • Евгений Плющенко сделал неудачную пластическую операцию на глазах
  • После операции фигурист стал выглядеть похоже на Путина
  • Спортсмен известен своей поддержкой вторжения России в Украину
  • Он женат на Яне Рудковской, пропагандистке с украинскими корнями

Приверженец войны против Украины этим летом лег под нож пластического хирурга — результат оказался неудачным. Известно, что Плющенко обратился к специалисту, чтобы избавиться от мешков под глазами, однако в клинике ему предложили дополнительно сделать блефаропластику — операцию, при которой корректируют кожу вокруг глаз или форму век. Процедуру провел пластический хирург Тимур Хайдаров, ранее работавший над внешностью путиниста Филиппа Киркорова.

На фото после пластической операции видно, что фигурист изменил форму век до неузнаваемости и буквально стал похож на российского диктатора. По словам российского журналиста Александра Невзорова, для полного сходства Плющенко не хватает, как у Путина, "надутой физиономии".

Возможно фигурист просто хотел стать похожим на своего фюрера, но тогда к "глазкам" надо было добавить и общую надутость физиономии. Конечно, Плющенко теперь может, наконец, сыграть "упоротого лиса"

Александр Невзоров

Напомним, что Плющенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. В 2022 году он провел пропагандистское ледовое шоу с символикой оккупантов — буквой Z. В сентябре 2024 года фигурист попросил у президента РФ грант на новое ледовое шоу, чтобы воевать за Путина на "спортивном фронте".

К слову, женат путинист на ярой пропагандистке с украинскими корнями. Ранее мы писали, что говорит о войне Яна Рудковская.

