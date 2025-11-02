Как сейчас выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина и где они (фото)

В России "взялись" за двойняшек Лизу и Гарри Галкиных

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих общих детей. Двойняшки Лиза и Гарри подросли и очень изменились.

Что нужно знать:

Дети Пугачевой и Галкина родились через суррогатную мать и сейчас им 12 лет

Двойняшки Лиза и Гарри увлекаются творчеством и знают несколько языков

Детей звездных супругов могут лишить российского гражданства

Известно, что родить детей звездам помогла суррогатная мать. Двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года, и сейчас им по 12 лет.

Лиза Галкина Гарри Галкин

В 2024 году сообщалось, что Лиза и Гарри посещают престижную школу в Израиле, куда семья переехала через несколько месяцев после полномасштабного нападения России на Украину. Дети развиваются в творчестве, занимаясь живописью и музыкой. Также с раннего детства двойняшки осваивают английский и французский языки.

Лиза удивительно похожа на маму, а Гарри — на отца. До переезда артистов в Израиль двойня посещала элитную московскую гимназию, обучение в которой обходилось звездным родителям в 1,6 миллиона рублей (свыше 800 тысяч гривен).

В октябре 2025 года стало известно, что Лиза и Гарри могут лишиться российского гражданства. Оказалось, что в их свидетельствах о рождении отсутствуют отметки о гражданстве РФ, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль. Чтобы подтвердить гражданство детей Пугачевой и Галкину нужно обратиться либо в МВД России, либо в российское консульство за границей.

Напомним, что выступившие против войны в Украине Алла Пугачева и Максим Галкин выехали из России в Израиль 2022 году. Из-за боевых действий в стране артисты переехали жить на Кипр, а теперь супруги обзавелись новым жильем в новой стране.