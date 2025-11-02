Як зараз виглядають підрослі діти Пугачової та Галкіна і де вони (фото)

У Росії "взялися" за двійнят Лізу та Гарі Галкіних

Російські артисти Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двох спільних дітей. Двійнята Ліза та Гаррі підросли та дуже змінилися.

Що потрібно знати:

Діти Пугачової і Галкіна народилися через сурогатну матір і зараз їм 12 років

Двійнята Ліза і Гаррі захоплюються творчістю і знають кілька мов

Дітей зіркового подружжя можуть позбавити російського громадянства

Відомо, що народити дітей зірок допомогла сурогатна мати. Двійнята з’явилися на світ 18 вересня 2013 року, і зараз їм по 12 років.

Ліза Галкіна Гаррі Галкін

У 2024 році повідомлялося, що Ліза та Гаррі відвідують престижну школу в Ізраїлі, куди родина переїхала за кілька місяців після повномасштабного нападу Росії на Україну. Діти розвиваються у творчості, займаючись живописом та музикою. Також з раннього дитинства двійнята освоюють англійську та французьку мови.

Ліза на диво схожа на маму, а Гаррі — на батька. До переїзду артистів до Ізраїлю двійнята відвідували елітну московську гімназію, навчання в якій обходилося зірковим батькам у 1,6 мільйона рублів (понад 800 тисяч гривень).

У жовтні 2025 року стало відомо, що Ліза та Гаррі можуть втратити російське громадянство. Виявилося, що у їхніх свідоцтвах про народження відсутні позначки про громадянство РФ, які стали обов’язковими після переїзду до Ізраїлю. Щоб підтвердити громадянство дітей Пугачовій і Галкіну потрібно звернутися або до МВС Росії, або до російського консульства за кордоном.

Нагадаємо, що Алла Пугачова і Максим Галкін, які виступили проти війни в Україні, виїхали з Росії до Ізраїлю у 2022 році. Через бойові дії у країні артисти переїхали жити на Кіпр, а тепер подружжя обзавелося новим житлом у новій країні.