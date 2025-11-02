Останнє бажання зірки "Поліцейського з Рубльовки": як поховають актора Попова з Конотопу

Половина праху актора плаватиме у Чорному морі

Тіло відомого у Росії актора Романа Попова буде кремоване. Зірка російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" помер від раку у вівторок, 28 жовтня.

Що потрібно знати:

Роман Попов заповідав кремувати його тіло і розділити прах на дві частини

Розвіювання праху актора відбудеться у колі близьких без широкого розголосу

Він боровся з онкологічним захворюванням із 2018 року

Як повідомляють росЗМІ, останнім бажанням чоловіка було те, щоб його тіло після смерті кремували. При цьому, за словами засновниці та генерального директора російського кінофестивалю "Алые паруса" Ірини Громової, за заповітом одна частина праху актора має бути розвіяна, а друга — похована на одному з найпрестижніших цвинтарів Москви.

Роман Попов хотів, щоб частину праху розвіяли над Чорним морем, а частину поховали на Троєкурівському цвинтарі. Це ось його таке було побажання заявила Громова

За словами росіянки, церемонія розвіювання праху Попова над морем, швидше за все, пройде у родинному колі, без публічної уваги. Відомо, що мати актора, який народився у Конотопі Сумської області, зараз живе у Сочі.

Церемонія прощання з Поповим відбулася 1 листопада у Москві

Хвороба Романа Попова

Онкологічне захворювання вперше було виявлено у нього у 2018 році. У Німеччині видалили астроцитому третього ступеня — гліальну пухлину головного мозку. Через кілька років хвороба знову далася взнаки. Через неї Попов майже втратив зір та слух.

Як виглядав Роман Попов перед смертю

11 жовтня чоловікові раптово стало погано. Його екстрено доставили до реанімації, де провели операцію. Після втручання він впав у кому і більше не приходив до тями.

Уродженець Конотопу у 2024 році заявив, що брав участь у бойових діях і вбивав людей. Раніше ми писали, що говорив Роман Попов про війну в Україні.