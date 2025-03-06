Був найстарішим у світі актором: як зараз виглядає могила зірки "Сватів" Зельдіна, що помер у 101 рік

Артист виходив на сцену до самої своєї смерті у 2016 році

Радянський та російський актор Володимир Зельдін українцям запам’ятався роллю батька "бабусі Олі" Людмили Артем’євої у серіалі "Свати". Проте за спиною артиста — багаторічна робота на сцені, адже сам він дебютував у кіно у 1941 році, а до цього вже був театральною легендою.

Зельдін помер 2016-го на 102 році життя. "Телеграф" розповідає, що відомо про актора, від чого він помер, де похований і як виглядає його могила.

Володимир Зельдін — що про нього відомо

Народився 10 лютого 1915 року в Козлові (нині Мічурінськ, Тамбовська область). Після смерті батька-музиканта був прийнятий трубачем до оркестру Вищої прикордонної школи. На початку 1930-х років Зельдін вступив на акторський курс при Театрі МГРПС (пізніше – Театр імені Моссовєта).

Володимир Зельдін у молодості

В 1938 почав працювати в Театрі транспорту (нині Театр імені М. В. Гоголя), граючи в постановках за класичними творами. Широку популярність отримав після ролі Мусаїба у фільмі Івана Пир’єва "Свинарка і пастух" 1941 року.

У 1942-1943 роках служив в Алма-Атинському російському драматичному театрі. Потім Зельдін знявся у відомих картинах як "Карнавальна ніч" (1956), "Дядько Ваня" (1970), "Жінка в білому" (1981), "Десять негренят" (1987) та багатьох інших.

У серйозних стосунках був тричі. Від першої дружини (фактичної) Людмили Мартинової був син Павло — він прожив лише два роки (1938-1940). Другою дружиною стала актриса Генрієтта Островська. З третьою офіційною дружиною Іветтою Капраловою Зельдін прожив до своєї смерті, а вона сама пережила чоловіка на рік.

Зельдін з дружиною Іветтою

Довгожитель Володимир Зельдін

Був одним із професійних акторів, який зустрів 100-річний ювілей, залишаючись у професії. З 95 років і до своєї смерті у 101 рік (2010–2016) Зельдін вважався найстарішим актором у світі. Однак пізніше виявилось, що пережив його американський актор Норман Ллойд, який помер у віці 106 років у 2021 році.

Відомо, що Зельдін відзначив свій 100-річний ювілей на сцені. На 101-й день народження він знову вийшов на сцену, виконавши головну роль у виставі "Танці з учителем".

Смерть Зельдіна і як виглядає його могила

Помер 31 жовтня 2016 року о 9:00 ранку у НДІ швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського, не доживши трохи більш як три місяці до свого 102-го дня народження. Причиною смерті стала поліорганна недостатність. Актор був похований з військовими почестями на Новодівочому цвинтарі Москви (дільниця № 5).

2017 року померла вдова актора, урну з її прахом поховали у могилі покійного чоловіка. У 2018 році було встановлено бронзовий пам’ятник, де артиста зображено в костюмі Дон Кіхота.

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