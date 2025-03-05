Пережила розлучення, смерть сина і помітно постаріла: як зараз виглядає бабуся Оля зі "Сватів" і чи говорить про війну

На долю актриси випало чимало випробувань

Актриса Людмила Артем’єва, як і путініст Федір Добронравов, була зіркою українського серіалу "Свати", але раптово залишила проєкт. Бабуся Оля, яка полюбилася глядачам, пережила чимало особистих драм і сильно змінилася, та й щодо війни висловилася дуже неоднозначно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз актриса Людмила Артем’єва та чим займається. Ми дізналися, чи вона говорить про війну в Україні і як зараз виглядає.

Людмила Артем’єва — що про неї відомо

Відома актриса Людмила Артем’єва народилася 1963 року у місті Дессау (Німеччина), але невдовзі родина переїхала до Ужгорода. В Україні актриса пішла до школи, де провчилася до третього класу, а потім батьки знову переїхали до Львова і там вона закінчила середню освіту.

Потім Людмила вирушила до Ленінграда і стала студенткою музичного училища, а у 1981 році переїхала Москву і там отримала диплом театрального училища ім. Щукіна. З того часу вона Артем’єва почала активно розвивати кар’єру, граючи у виставах та знімаючись у кіно.

Людмила Артем’єва у серіалі "Хто в домі господар"

Людмила прославилася завдяки ролі у серіалі "Таксистка", потім зіграла у серіалі "Хто в домі господар", "Іграшки", "Монте-Крісто". Але велику популярність Артем’євій принесла роль в українському серіалі "Свати", де вона зіграла Ольгу Ковальову.

Людмила Артем’єва стала зіркою "Сватів"

Розлучення, "Свати" та втрата дитини

Актриса розповідала, що їй подобався проєкт "Свати" та її героїня, тож вона з радістю в ньому брала участь. Проте у сьомому сезоні Людмила не знялася. Ходили слуги, що вона посварилася з режисером, також казали, що Артем’єва пішла через політичні розбіжності. Але сама актриса сказала, що їй незручно було приїжджати та підлаштовувати свій графік, коли зйомки перенесли до Мінська.

Що стосується особистого життя, Артем’єва була одружена з Сергієм Парфьоновим. Проте їхній шлюб складно назвати щасливим. Чоловік Людмили зловживав алкоголем і влаштовував їй п’яні дебоші, але вона терпіла все заради доньки. Проте через 15 років шлюбу вони розлучилися.

Людмила Артем’єва розлучилася з чоловіком після 15 років шлюбу

Людмила зустріла нового чоловіка і його ім’я тримає в секреті. У віці 49 років вона збиралася стати мамою вдруге, але в актриси стався викидень, на пізніх термінах вагітності вона втратила сина.

Де зараз Людмила Артем’єва, як виглядає і що говорить про війну

Зірка "Сватів" зараз продовжує жити та працювати в Російській Федерації. Коли почалася повномасштабна війна, акторка зробила публікацію, що "хоче приєднатися до руху за мир" і що проти інформаційної війни між країнами. Але після такої неоднозначної заяви Артем’єва почала ігнорувати тему війни та зайняла мовчазну позицію.

Людмила Артем’єва мовчить про війну в Україні

Людмила рідко з’являється на публіці останнім часом, але у 2023 році вона кардинально змінила імідж. Щоправда, багато хто відзначив, що вона помітно схудла і постаріла. Актриса змінила зачіску, і замість каштанового волосся з’явилася з короткою стрижкою та сивим кольором пасма.

Як зараз виглядає Людмила Артем’єва зі "Сватів"

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну російський актор Олександр Феклістов, який зіграв в українському серіалі "Свати". Ми дізналися, де він зараз живе і чим займається.