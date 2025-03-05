На судьбу актрисы выпало немало испытаний

Актриса Людмила Артемьева, как и путинист Федор Добронравов, была звездой украинского сериала "Сваты", но внезапно покинула проект. Полюбившаяся зрителям бабушка Оля пережила немало личных драм и сильно изменилась, да и касательно войны высказалась весьма неоднозначно.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас актриса Людмила Артемьева и чем занимается. Мы узнали, говорит ли она о войне в Украине и как сейчас выглядит.

Людмила Артемьева — что о ней известно

Известная актриса Людмила Артемьева родилась в 1963 году в городе Дессау (Германия), но вскоре семья переехала в Ужгород. В Украине актриса пошла в школу, где проучилась до третьего класса, затем родители снова переехали во Львов и там она окончила среднее образование.

Затем Людмила отправилась в Ленинград и стала студенткой музыкального училища, а в 1981-м году переехала Москву и там получила диплом театрального училища им. Щукина. С тех пор она Артемьева начала активно развивать карьеру, играя в спектаклях и снимаясь в кино.

Людмила Артемьева в сериале "Кто в доме хозяин"

Людмила прославилась благодаря роли в сериале "Таксистка", затем сыграла в сериале "Кто в доме хозяин", "Игрушки", "Монте-Кристо". Но большую популярность Артемьевой принесла роль в украинском сериале "Сваты", где она сыграла Ольгу Ковалеву.

Людмила Артемьева стала звездой "Сватов"

Развод, уход из "Сватов" и потеря ребенка

Актриса рассказывала, что ей нравился проект "Сваты" и ее героиня, поэтому она с радостью в нем участвовала. Однако в седьмом сезоне Людмила не снялась. Ходили слуги, что она поругалась с режиссером, также говорили, что Артемьева ушла из-за политических разногласий. Но сама актриса сказала, что ей неудобно было приезжать и подстраивать свой график, когда съемки перенесли в Минск.

Что касается личной жизни, что Артемьева была замужем за Сергеем Парфеновым. Однако их брак сложно назвать счастливым. Муж Людмилы злоупотреблял алкоголем и устраивал ей пьяные дебоши, но она терпела все ради дочери. Но спустя 15 лет брака они развелись.

Людмила Артемьева развелась с супругом после 15 лет брака

Людмила встретила нового мужчину, и его имя держит в секрете. В возрасте 49 лет она собиралась стать мамой во второй раз, но у актрисы случился выкидыш, на поздних сроках беременности она потеряла сына.

Где сейчас Людмила Артемьева, как выглядит и что говорит о войне

Звезда "Сватов" сейчас продолжает жить и работать в Российской Федерации. Когда началась полномасштабная война, актриса сделал публикацию, что "хочет присоединиться к движению за мир" и что против информационной войны между странами. Но после такого неоднозначного заявления Артемьева начала игнорировать тему войны и заняла молчаливую позицию.

Людмила Артемьева молчит о войне в Украине

Людмила редко появляется на публике в последнее время, но в 2023 году она кардинально сменила имидж. Правда многие отметили, что она заметно похудела и постарела. Актриса изменила прическу, и вместо каштановых волос появилась с короткой стрижкой и седым цветом прядей.

Как сейчас выглядит Людмила Артемьева из "Сватов"

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне российский актер Александр Феклистов, который сыграл в украинском сериале "Сваты". Мы узнали, где сейчас он живет и чем занимается.