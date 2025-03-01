Стулки театральної завіси з хрестом: як виглядає пам’ятник Марку Захарову, що зняв "12 стільців"

Режисера, який зняв фільми "12 стільців" і "Той самий Мюнхгаузен", не стало 5 років тому

Радянський та російський режисер Марк Захаров помер у 2019 році через серйозне захворювання. Артисту було 85 років і тепер він спочиває на одному з московських цвинтарів для зірок російського кінематографа та естради.

З 1973 року до самої смерті Захаров був художнім керівником Московського театру "Ленком". "Телеграф" розповідає, що відомо про режисера і як виглядає його могила зараз.

Марк Захаров — що про нього відомо

Народився 13 жовтня 1933 року у Москві. У 1955 році Захаров закінчив акторський факультет "ГІТІСу". Вже у студентські роки, 1956 року він зробив перші кроки у режисурі під час роботи з самодіяльним колективом Пермського університету.

Марк Захаров у молодості

З 1965 року режисер працював у Московському театрі сатири, а 1973 року обійняв посаду головного режисера "Ленкома". Захаров брав участь у створенні популярних кіноробіт того часу, таких як "Той самий Мюнхгаузен", "12 стільців", "Звичайне диво", а також поставив понад п’ятдесят вистав.

Захаров на зйомках "12 стільців" з Андрієм Мироновим, 1976 рік

Зйомки "Мюнхгаузена" з Олегом Янковським, 1979 рік

Особисте життя Марка Захарова

Був одружений з актрисою Ніною Лапшиновою (1932—2014). 1962 року народилася єдина дочка Олександра, яка згодом теж стала актрисою. Зараз Захарова грає в "Ленкомі", 2001 року отримала "народну" РФ.

Захаров із дружиною Ніною та донькою Олександрою

Від чого помер Марк Захаров

Помер у Москві 28 вересня 2019 року на 86-му році життя від двосторонньої пневмонії. Прощання відбулося 1 жовтня в театрі "Ленком", після чого Захарова було поховано на Новодівочому цвинтарі.

Як виглядає могила Марка Захарова зараз

У 2020 році на могилі режисера було відкрито пам’ятник. Монумент становить собою дві стулки театральної завіси з хрестом у центрі, виконані з природного каменю та бронзи.

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