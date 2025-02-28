До скандального актора дісталися аферисти з Воронежу

Французький актор Жерар Депардьє є фігурантом багатьох судових справ. Знаменитість, яка вихваляє країну-терористку Росію і прислужується диктатору Путіну, звинувачують у сексуальному насильстві, у фінансових махінаціях з податками у рідній Франції, а тепер ще він став жертвою російських шахраїв.

Як повідомляють росЗМІ, росіяни оформили на Депардьє мікропозику. Відсотки на нього "капають" протягом одного року.

76-річний актор опинився жертвою нової шахрайської схеми, за якої аферисти оформлюють позики на тих, хто навряд чи звернеться до правоохоронних органів. Депардьє, який має російський паспорт з 2013 року, став мішенню шахраїв з Воронежа.

Відомо, що аферисти передали дані скандальної знаменитості до мікрофінансової організації та оформили позику на 5 тисяч рублів (близько 2,5 тисячі гривень). З лютого 2024 року борг залишається неоплаченим, а відсотки досі продовжують нараховуватися.

Нагадаємо, що Жерара Депардьє було звинувачено в сексуальному насильстві. У квітні 2024 року поліція затримала актора прямо в Парижі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Жерар Депардьє зрадив українського президента. Французький актор не раз відвідував Україну на запрошення Віктора Ющенка, але пізніше віддав перевагу російським рублям.