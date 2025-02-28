До скандального актера добрались аферисты из Воронежа

Французский актер Жерар Депардье является фигурантом многих судебных дел. Знаменитость, который восхваляет страну-террористку Россию и прислуживается диктатору Путину, обвиняют в сексуальном насилии, в финансовых махинациях с налогами в родной Франции, а теперь еще он стал жертвой российских мошенников.

Как сообщают росСМИ, россияне оформили на Депардье микрозайм. Проценты на него "капают" на протяжении целого одного года.

76-летний актер оказался жертвой новой мошеннической схемы, при которой аферисты оформляют займы на тех, кто вряд ли обратится в правоохранительные органы. Депардье, обладающий российским паспортом с 2013 года, стал мишенью мошенников из Воронежа.

Известно, что аферисты передали данные скандальной знаменитости в микрофинансовую организацию и оформили займ на 5 тысяч рублей (около 2,5 тысячи гривен). С февраля 2024 года долг остается неоплаченным, а проценты все еще продолжают начисляться.

Напомним, что Жерар Депардье был обвинен в сексуальном насилии. В апреле 2024 года полиция задержала актера прямо в Париже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Жерар Депардье предал украинского президента. Французский актер не раз посещал Украину по приглашению Виктора Ющенко, но позже предпочел российские рубли.