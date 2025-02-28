Певец собирался убивать украинцев, которые слушали его в 80-90-х годах

Российский певец Александр Буйнов, который сбил воспитательницу детского сада в Подмосковье 26 февраля, является настоящим единороссом и приверженцем войны. 74-летний артист уже сам собирался убивать украинцев, но здоровье и возраст якобы не позволили.

Исполнитель хитов "Горький мед" и "В Париже ночь" был популярен как в стране-агрессорше России, так и в Украине. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Александр Буйнов и как сейчас выглядит.

Александр Буйнов — что о нем известно

Родился 24 марта 1950 года в Москве. Начал свою музыкальную карьеру как клавишник и композитор в группе "Скоморохи", созданной Александром Градским, который умер в ноябре 2021 года. Буйнов покинул коллектив из-за призыва в армию (служил в ракетных войсках в городе Алейск Алтайского края), а после демобилизации продолжил играть в группе "Аракс" и ансамбле "Цветы". С 1989 года начал сольную карьеру. В 2010 году получил "народного" РФ.

Буйнов в молодости

Буйнов ранее сообщал, что более 20 лет преодолевал онкологию. В 2011 году у него наступила ремиссия.

Что говорит Буйнов о войне в Украине

В 2003 году певец стал членом пропутинской партии "Единая Россия", а в 2018 году он стал доверенным лицом лизоблюда Путина Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В этом же году Буйнов выступил на концерте в честь открытия Крымского моста, после чего в Украине против него и других артистов-путинистов возбудили уголовное дело.

Как сейчас выглядит Александр Буйнов

В 2020 году артист поддержал еще одного диктатора Александра Лукашенко во время протестов в Беларуси. В 2021 году ему запретили въезд в Украину. Находится в базе "Миротворец".

Буйнов поддержал так называемые "ДНР" и "ЛНР" еще до полномасштабного вторжения, побывав в оккупированном Донецке в 2017 году. "Я не чувствовал страха. Но я чувствовал, что это случится. С 2014 года шли боевые действия против Донецка и Луганска. Это все однажды обрушится — украинская идеология, ведь ложь обрушивается с большой пылью. Тогда всплывет правда", — говорил украинофоб. Продолжает участвовать в пропагандистских мероприятиях и помогать российским военным преступникам.

Буйнов выступал в оккупированном Донецке в 2017 году

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