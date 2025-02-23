Огромная гранитная глыба на могиле: как сейчас выглядит памятник крымнашисту Валентину Гафту

Необычный монумент установили спустя 2 года после смерти

Российского актера-путиниста Валентина Гафта не стало 12 декабря 2020 года. Артист поддерживал аннексию Крыма, называя полуостров "российской территорией" и до последнего заявлял, что Россия не виновата в конфликте на Донбассе.

На момент смерти Гафту было 85 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно о причине смерти крымнашиста, где он похоронен и как сейчас выглядит могила актера.

От чего умер Валентин Гафт

Звезда фильмов "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж" и "Чародеи" скончался в своем доме от последствий годом ранее перенесенного инсульта. Церемония прощания состоялась 15 декабря в театре "Современник", который в 1956 году создал уже так же покойный Олег Ефремов.

Валентин Гафт в "Гараже"

Где похоронен Валентин Гафт

Путинист был похоронен на Аллее актеров Троекуровского кладбища (участок № 21). Спустя два года на его могиле установили необычный памятник.

Как выглядит могила Валентина Гафта сейчас

В июле 2022 года на могиле артиста был установлен памятник в виде большого камня с надписью: "Заняв у вечности мгновения, мы доживаем не спеша. И после долгого терпенья, из нас, как божий знак спасенья, как выстрел, вырвется душа".

Могила Гафта расположена рядом с захоронениями других известных советских актеров, таких как Сергей Юрский и Алексей Булдаков.

Личная жизнь Валентина Гафта

Первый брак с моделью Еленой Изергиной длился 8 лет. Второй брак с балериной Инной Елисеевой был недолгим, но в нем родилась дочь Ольга. Она в 2002 году покончила с собой.

Гафт с дочерью Ольгой

Вдовой осталась третья жена Гафта, российская актриса Ольга Остроумова. С ней Гафт прожил более 20 лет до своей смерти. Также у него есть внебрачный сын Вадим от романа с художницей Еленой Никитиной.

Путинист с женой Ольгой Остроумовой

А вот российский актер Олег Басилашвили поддерживает Украину и осуждает путинский режим. Легенда советских фильмов более 60 лет находится в браке с Галиной Мшанской.