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Отец известного в России актера-молчуна: как выглядит могила уроженца Одессы Эмиля Верника

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Эмиль Верник скончался в 2021 году Новость обновлена 22 февраля 2025, 19:38
Эмиль Верник скончался в 2021 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Игорь Верник похоронил отца за полгода до полномасштабного вторжения России

Отец российского актера Игоря Верника, оказывается, родился в украинской Одессе. Скончался Эмиль Верник незадолго до полномасштабного нападения России в Украину.

Народный артист РФ умер в 2021 году. "Телеграф" рассказывает, что известно об Эмиле Вернике, где похоронен одессит и как выглядит его могила.

Эмиль Верник — что о нем известно

Родился 4 сентября 1924 года в Одессе, а в семь лет с семьей перебрался в Харьков. В 1941 году поступил в Украинский театральный институт (сейчас Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

Эмиль Верник

С приближением немцев к Харькову семья Верника эвакуировалась в Казахстан. Там он работал в свиносовхозе и организовал драмкружок. Затем отправился в эвакуированный в Саратове Украинский театральный институт, который был временно объединен с ГИТИСом, и окончил актерский факультет в 1946 году.

С 1947 по 1958 год Эмиль работал актером и режиссером в театре "Московские литературные чтения". С 1969 по 2002 год он занимал должность главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. В 1999 году ему было присвоено "народного" РФ.

Эмиль Верник
Эмиль Верник (слева)

Личная жизнь Эмиля Верника

Был женат на педагоге музыкальной школы Анне Верник. У них двое сыновей: Игорь и Вадим. Первый — стал известным в России актером театра и кино, есть сын Григорий. А второй — журналистом и телеведущим. Кроме того, в семье был приемный сын Ростислав Дубинский, сын Анны Павловны от первого брака.

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Эмиль Верник с семьей
Эмиль Верник анна верник
Эмиль Верник с женой Анной

Жена Анна умерла в 2009 году. Сыны Эмиля, имеющие украинские корни, молчат о войне России против Украины. В декабре 2024 года Игорь Верник получил от диктатора Путина орден "За заслуги в культуре и искусстве". Сейчас оба продолжают жить и работать в стране-агрессорше.

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Игорь, Эмиль и Вадим Верники
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Эмиль Верник с внуком Григорием и сыном Вадимом

От чего умер Эмиль Верник

На момент смерти мужчине было 96 лет. Скончался Верник 9 апреля 2021 года в Москве от остановки сердца. Прощание состоялось 13 апреля в портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова.

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Как выглядит могила Эмиля Верника

Режиссер был похоронен на Востряковском кладбище (участок 4) в Москве, вместе с женой Анной, которая ранее была захоронена на другом участке кладбища.

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эмиль верник памятник на могиле

Ранее мы писали, что наследство путиниста Александра Маслякова делят его родственники. Там сотни миллионов.

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#Игорь Верник #Эмиль Верник