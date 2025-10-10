Из ботаника в секс-символа? Как в юности выглядел Павел Дуров — с лысиной и торчащими ушами

Основатель Telegram сделал пластику и пересадку волос

Основатель популярного в Украине мессенджера Telegram Павел Дуров, хоть человек и не очень публичный, но не раз оказывался в центре скандалов. Предприниматель родом из России, который отмечает в эту пятницу 41-летие, в юности не мог похвастаться внешностью, которую имеет сегодня.

Что нужно знать:

В юности Дуров выглядел как типичный "ботаник" с очками

Став успешным, он сделал пластические операции и сменил стиль

Ранее Дуров раскрыл секрет внешних трансформаций

Дуров иногда делится в соцсетях снимками, на которых выглядит эффектно и привлекательно. Программист с удовольствием демонстрирует спортивное тело, густые волосы и удивительно молодое лицо без морщин и следов усталости.

Конечно, многое из этого можно объяснить тренировками и здоровым образом жизни, но восстановить шевелюру и изменить форму ушей куда сложнее. А ведь когда-то будущий миллиардер выглядел совсем иначе.

Как Павел Дуров выглядел до пластики

В 16-18 лет Дуров был худощавым юношей с заметными проблемами со зрением, из-за чего постоянно носил очки, которые придавали ему образ типичного "ботаника". Уже во время учебы в университете он отказался от очков и перешел на контактные линзы.

После успешного запуска российской социальной сети "ВКонтакте" (запрещенная в Украине) и появления первых серьезных доходов Дуров начинает уделять больше внимания внешности: обновляет гардероб и экспериментирует с образом.

Одними из первых изменений стали пересадка и окрашивание волос. Кроме того, мужчина, судя по всему, перенес отопластику — операцию по коррекции формы ушей.

В 2020 году, в день своего рождения, Дуров опубликовал пост в Telegram, где поделился секретами здоровья и молодости. Он рассказал, что полностью отказался от алкоголя и мяса, избегает переедания, много спит, регулярно занимается спортом, старается минимизировать стресс и предпочитает жить в одиночестве, чтобы не зависеть от чужих привычек и ритма жизни.

Напомним, что 24 августа 2024 года Павла Дурова и его спутницу Юлию Вавилову задержали в парижском аэропорту. После допроса Вавилову и охранника предпринимателя отпустили, однако их телефоны изъяли для экспертизы. Французские власти обвинили Дурова в содействии терроризму, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег, распространении детской порнографии, обходе санкций и других тяжких преступлениях. Позже Павла отпустили.

Сам российский миллиардер является многодетным отцом. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о матери его 3 детей Ирине Болгар.