Никакого алкоголя, стрессов и мяса: создатель ВКонтакте и Telegram Дуров раскрыл секрет сохранения молодости

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал список из семи правил, которые на протяжении 10 лет помогают ему бороться со старением.

В субботу, 10 октября, Павлу Дурову исполняется 36 лет. С подписчиками своего Telegram-канала российский предприниматель и долларовый миллиардер поделился секретами продления молодости и поддержания здоровья.

View this post on Instagram A post shared by Pavel Durov (@durov) on Sep 7, 2017 at 7:09am PDT

Дуров отмечает, что в вопросе, как выглядеть моложе своего возраста, он обращался ко многим людям, которые хорошо стареют (от 48-летнего музыканта Джареда Лето до обычного фитнес-тренера, который выглядит в свои 50 на 25 лет).

Первое, на что стоит обратить внимание, это отказ от алкоголя. Предприниматель подчеркивает, что злоупотребление алкоголем делает людей менее здоровыми и визуально старше.

Сон. В это время ваше тело полностью восстанавливается.

View this post on Instagram A post shared by Pavel Durov (@durov) on Feb 27, 2017 at 12:41pm PST

Также Павел Дуров пишет, что избыточный вес заставляет людей выглядеть старше, поэтому бизнесмен рекомендует не переедать: "Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, не перекусывая. Есть 3+ раза в день - это просто (плохая) привычка". Кроме этого, физические упражнения также помогают бороться со старостью: "Лично я мало занимаюсь кардио (я предпочитаю гулять/ездить на велосипеде/плавать на открытом воздухе)".

View this post on Instagram A post shared by Pavel Durov (@durov) on Nov 13, 2017 at 4:23am PST

Ограничивать стресс. "Есть ментальные привычки, которые помогают. Это вера в лучшее, негативная визуализация и пофигизм на то, что думают другие. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное", - пишет Дуров.

Шестое правило - не есть мясо. Предприниматель советует ограничиться рыбой и другими полезными морепродуктами.

View this post on Instagram A post shared by Pavel Durov (@durov) on Aug 14, 2017 at 12:52pm PDT

И последнее правило, жизнь в одиночестве. Павел рассказывает, что все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми он общался, большую часть своей жизни жили одни: "Это может быть результатом их независимости от моделей сна/еды/поведения другого человека".

Дуров утверждает, что следует этим правилам уже в течении десяти лет. "Если вы вдвое моложе меня и ищете главный совет, вот он: НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЬ. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая будет говорить вам, что для вас хорошо, а что плохо", - подытожил Павел.

Стоит отметить, что 36-летнего предпринимателя подозревают в лукавстве по поводу своей внешности. Чтобы быть максимально похожим на российского IT-предпринимателя, нужно еще подкачаться и сделать пластическую операцию.

После "чудесного" преображения из лысеющего ботаника до секс-символа прошло немного лет. Сам Павел Дуров никак не комментировал слухи о том, что он все-таки пользовался услугами пластических хирургов.

Как сообщалось ранее, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на требования компании Apple заблокировать каналы с данными белорусских силовиков.