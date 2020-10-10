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Никакого алкоголя, стрессов и мяса: создатель ВКонтакте и Telegram Дуров раскрыл секрет сохранения молодости

Никакого алкоголя, стрессов и мяса: создатель ВКонтакте и Telegram Дуров раскрыл секрет сохранения молодости
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Павла Дурова
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал список из семи правил, которые на протяжении 10 лет помогают ему бороться со старением.

В субботу, 10 октября, Павлу Дурову исполняется 36 лет. С подписчиками своего Telegram-канала российский предприниматель и долларовый миллиардер поделился секретами продления молодости и поддержания здоровья.

 
 
 
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Дуров отмечает, что в вопросе, как выглядеть моложе своего возраста, он обращался ко многим людям, которые хорошо стареют (от 48-летнего музыканта Джареда Лето до обычного фитнес-тренера, который выглядит в свои 50 на 25 лет).

Первое, на что стоит обратить внимание, это отказ от алкоголя. Предприниматель подчеркивает, что злоупотребление алкоголем делает людей менее здоровыми и визуально старше.

Сон. В это время ваше тело полностью восстанавливается.

 
 
 
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Также Павел Дуров пишет, что избыточный вес заставляет людей выглядеть старше, поэтому бизнесмен рекомендует не переедать: "Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, не перекусывая. Есть 3+ раза в день - это просто (плохая) привычка". Кроме этого, физические упражнения также помогают бороться со старостью: "Лично я мало занимаюсь кардио (я предпочитаю гулять/ездить на велосипеде/плавать на открытом воздухе)".

 
 
 
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Ограничивать стресс. "Есть ментальные привычки, которые помогают. Это вера в лучшее, негативная визуализация и пофигизм на то, что думают другие. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное", - пишет Дуров.

Шестое правило - не есть мясо. Предприниматель советует ограничиться рыбой и другими полезными морепродуктами.

 
 
 
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И последнее правило, жизнь в одиночестве. Павел рассказывает, что все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми он общался, большую часть своей жизни жили одни: "Это может быть результатом их независимости от моделей сна/еды/поведения другого человека".

Дуров утверждает, что следует этим правилам уже в течении десяти лет. "Если вы вдвое моложе меня и ищете главный совет, вот он: НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЬ. Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая будет говорить вам, что для вас хорошо, а что плохо", - подытожил Павел.

Стоит отметить, что 36-летнего предпринимателя подозревают в лукавстве по поводу своей внешности. Чтобы быть максимально похожим на российского IT-предпринимателя, нужно еще подкачаться и сделать пластическую операцию.

Павел Дуров

После "чудесного" преображения из лысеющего ботаника до секс-символа прошло немного лет. Сам Павел Дуров никак не комментировал слухи о том, что он все-таки пользовался услугами пластических хирургов.

Как сообщалось ранее, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на требования компании Apple заблокировать каналы с данными белорусских силовиков.

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Питание, Здоровье, Молодость, Павел Дуров.

Автор:

Телеграф
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