Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ

Со слов основателя Telegram, в Apple считают, что публикация личных данных силовиков может стать причиной насилия.

В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как: "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".

Об этом Павел Дуров сообщил в посте в своем аккаунте в Телеграм.