Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ

В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как: "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".
Об этом Павел Дуров сообщил в посте в своем аккаунте в Телеграм.
Сам Дуров не называл конкретных правил App Store, которые при наличии таких каналов нарушал бы Telegram.
Вероятнее всего, речь идет о пропаганде насилия: в Apple считают что публикация личных данных силовиков и "пропагандистов" может спровоцировать насилие.
Основатель Telegram заявил, что ситуация "не черно-белая", но в Apple "не оставляет особого выбора". При этом Дуров уточнил, что в случае блокировки Telegram-каналы будут недоступны только для iOS.
Что публикуют на каналах, попавших под запрет Apple?
На канале "Каратели Беларуси" публикуется личная информация силовиков и чиновников, поддерживающих Александра Лукашенко, также там публикуют данные о членах избирательных комиссий, которые "сфальсифицировали итоги выборов".
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