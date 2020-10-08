Скачать
Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий
Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий
Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину
Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину
К кому ушел со сцены: какая у Жванецкого жена и дети, их семейные фото
К кому ушел со сцены: какая у Жванецкого жена и дети, их семейные фото
Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя
Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя

Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ

Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ
20:14 Сегодня Телеграф tjournal
Со слов основателя Telegram, в Apple считают, что публикация личных данных силовиков может стать причиной насилия.

В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как:  "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".

Об этом Павел Дуров сообщил в посте в своем аккаунте в Телеграм.

Сам Дуров не называл конкретных правил App Store, которые при наличии таких каналов нарушал бы Telegram.

Вероятнее всего, речь идет о пропаганде насилия: в Apple считают что публикация личных данных силовиков и "пропагандистов" может спровоцировать насилие.

Основатель Telegram заявил, что ситуация "не черно-белая", но в Apple "не оставляет особого выбора". При этом Дуров уточнил, что в случае блокировки Telegram-каналы будут недоступны только для iOS.

телеграм

Что публикуют на каналах, попавших под запрет Apple?

На канале "Каратели Беларуси" публикуется личная информация силовиков и чиновников, поддерживающих Александра Лукашенко, также там публикуют данные о членах избирательных комиссий, которые "сфальсифицировали итоги выборов".

Читайте также в материале "Телеграф": Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в розыск в РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Apple, Беларусь, Павел Дуров, Telegram.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
02 Зеленский отправит Шмыгаля в отставку: озвучен прогноз по срокам
03 "Пусть все знают и слышат": убивший 6-летнего сына отец заговорил в суде Киева про любовь и бога. Видео
04 Отвод войск - капкан для Азербайджана: война за Нагорный Карабах получила неожиданный поворот
05 Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка
В Армении на фоне боев за Нагорный Карабах произошла громкая отставка
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Главой НАН Украины избрали самого молодого кандидата - ему 69 лет
Главой НАН Украины избрали самого молодого кандидата - ему 69 лет
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь