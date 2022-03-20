Хакеры взломали "ВКонтакте" и рассказали пользователям правду об Украине: подробности

Россиянам рассказали правду о "подвигах" оккупантов в Украине.

Хакеры взломали официальную группу крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте", после чего пользователям массово разослали сообщения о том, что в действительности происходит в Украине.

В частности в разосланных сообщениях идет речь о том, что российские войска обстреливают мирные украинские города, и уже уничтожили более 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, там отмечается, что вследствие действий оккупационных войск погибли более 5000 мирных украинцев, включая более 100 детей.

Также в сообщении идет речь о многочисленных потерях среди российской армии, а также о том, что она так и не смогла выполнить ни одну из поставленных задач.

Упомянули хакеры и о том, что российская экономика уже фактически уничтожена, а обычных россиян ждет впереди лишь голод, нищета и изоляция, которые они не видели даже в начале 90-х.

Как сообщалось ранее, недавно хакеры взломали сайты арбитражных судов россии и оставили там послания с требованием импичмента кровавого диктатора владимира путина, освобождения политзаключенных. Кроме того, неизвестные напомнили путину, что его ждет Гаага.