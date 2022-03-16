путин - террорист и Гаага ждет: хакеры оставили послание на сайтах российских судов

Хакеры "положили" сайты российских арбитражных судов.

В среду, 16 марта, неизвестные хакеры взломали сайты арбитражных судов в россии и разместили специальное послание для россиян в связи с войной в Украине.

Как сообщают росСМИ, хакеры атаковали арбитражные суды Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа.

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Хакеры написали, что путин — террорист номер 1, а все россияне – фашисты, требуют его импичмента и свободу для политзаключенных. А также напомнили руководству рф, что их ждет Гаагский суд.

Начало атаки зафиксировали около 5:00 утра по киевскому времени. К сожалению, красноречивое послание хакеров стало недоступным на сайтах российских судов около 6:15. На момент создания этого материала эти сайты недоступны для использования.

По состоянию на 9:00 сайты некоторых судов возобновили свою работу, однако поиск в Google свидетельствует, что описание, например, Московского арбитражного суда изменилось.

Напомним, что борьба с россией продолжается и на киберфронте. IT-армия массово блокирует российские сайты.

Как сообщалось, российские телеканалы показывали отрывки из видео с задержанными в Украине россиянами.

Кроме того, международная хакерская группа Anonymous "положила" главные государственные телеканалы рф и начала транслировать на них видео о войне в Украине, а также призыв к россиянам остановить вражеское вторжение.