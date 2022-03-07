На главных телеканалах рф наконец-то рассказали правду и показали видео разрушенного обстрелами Харькова

Кибервойна с россией продолжается.

Пока украинские защитники ждут в помощь ветеранов и добровольцев из 52 стран мира из Интернационального легиона, на стороне Украины, только на киберфронте "воюет" международная хакерская группа Anonymous. Хакеры "положили" главные государственные телеканалы рф и начали транслировать на них видео о войне в Украине, а также призыв к россиянам остановить вражеское вторжение.

Об этом сообщается на Твиттер-аккаунте группы Anonymous.

"Anonymous сломали российские телеканалы в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны с Украиной", — говорится в сообщении.

Помимо трансляции реальной ситуации, которая происходит на украинской территории, хакеры опубликовали призыв к россиянам выступить против геноцида рф в Украине. Anonymous призывают россиян выступать против войны, которая была развязана преступным, авторитарным режимом путина. Также взломаны российские потоковые сервисы Wink и Ivi.

Напомним, что ранее в россии уже запретили работать соцсети Facebook, а также наблюдались серьезные проблемы с доступом к Twitter и YouTube. Также свою работу в россии приостановила и социальная сеть TikTok.

Отметим, что на утро 6 марта российские оккупационные войска потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.