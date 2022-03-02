В россии хакеры запустили ролики с пленными оккупантами (видео)
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Российские телеканалы, вероятно, попали под кибератаку
После взлома сайта Кремля российские телеканалы начали показывать отрывки из видео с задержанными в Украине россиянами, которые седьмой день атакуют украинские города. Как сообщает "Телеграф", подтверждающий ролик опубликовал в Facebook пользователь Oleh Slobodyan.
По словам пользователя, вероятно за этим событиям стоят усилия так называемых кибервойск Украины.
Как можно увидеть в ролике, все каналы в рф транслируют видео с оккупантами, попавшими в плен к украинским военным, которые рассказывают о реальной обстановке в Украине и приказах российских военачальников.
Напомним, Служба безопасности Украины регулярно задерживает российских захватчиков, вторгшихся на украинские территории. Так, двое из россиян попали в плен и рассказали о планах по захвату Киева, преступных приказах российского военного руководства и отношение между военнослужащими.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выявили спецназовца из Кемеровской области. Россиянин на камеру провозгласил главный национальный лозунг Украины и назвал кровавого диктатора путина так, как поется в известной песенке украинских болельщиков.
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