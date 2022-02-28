Украинские хакеры взломали Кремль и нашли там кое-что неожиданное (видео)

В МВД говорят, что в Кремле есть целый штат гадалок

В пресс-центре МВД Украины сообщили о том, что совместно с нашими кибервойсками им удалось взломать сайт Кремля, и теперь вся информация — телефоны от топ-чиновников до их журналистов — оказались в свободном доступе.

Советник министра МВД Вадим Денисенко говорит, что хакеры нашли на сайте Кремля нечто странное: в базе есть не только телефоны российской "верхушки", но и их… гадалок! Оказалось, что в РФ их там немалое количество.

"Каждый из вас, имея 5 минут свободного времени, может зайти в Телеграмм-канал "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны власти РФ — депутаты Госдумы и так далее. Наберите любого. Но очень важно, чтобы вы записывали это на аудио или видео. Спросите у них все, что вы хотите", — говорит Денисенко, призывая выкладывать результаты такого общения в интернет.

Перейти в чат-бот с базой РФ можно по ссылке.

Напомним, наша СБУ рассекретила поименные данные на российских оккупантов, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор, боевой расчет с позывными бойцами и командирами, схемы действий захватчиков (путей нападения, ухода, заправок) и условные знаки противника, в частности дешифрование команд управления.