Укр

СБУ захватила секретные документы российских войск: условные знаки, пароли и схемы действий (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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СБУ стали известны секретные пароли и шифры российских оккупантов Новость обновлена 27 февраля 2022, 11:16
СБУ стали известны секретные пароли и шифры российских оккупантов

Эти документы — доказательная база для суда, которая позволит наказать всех выживших оккупантов.

Уже четвертый день идет война, которую 24 февраля объявил Украине президент РФ Владимир Путин. Украинские защитники мужественно стоят на страже нашего государства и уже одержали много важных побед. Одной из них стало то, что Служба безопасности Украины сумела завладеть секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Эти документы СБУ обнародовала на странице в Фейсбуке.

Среди этих документов поименные данные на российских оккупантов, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор, боевой расчет с позывными бойцами и командирами, схемы действий захватчиков (путей нападения, ухода, заправок) и условные знаки противника, в частности дешифрование команд управления.

Все эти документы позволят украинским защитникам понять суть перехваченных разговоров врага, а также они будут служить доказательной базой для суда, что позволит держать на контроле каждую фамилию врага, чтобы наказать всех из них, кто останется в живых.

Отметим, что к утру 27 февраля ситуация в Киеве и Харькове остается напряженной, российские захватчики пытаются любой ценой зайти в города. Но ВСУ дают решительный отпор.

Также в ночь на 27 февраля противник обстрелял жилые дома в Харькове, из-за чего погибла пожилая женщина. Кроме того, россияне успели устроить взрыв на одном из газопроводов.

Теги:
#Украина #СБУ #Росія #Війна
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