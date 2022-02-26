"Слава Украине": пленный российский солдат рассказал, кто такой Путин (видео)

Украинские защитники говорят, что захватчиков нужно "воспитывать"

В сети появилось видео, главным героем которого является плененный российский военнослужащий. После допроса украинцами мужчина на камеру обругал президента страны-агрессора Владимира Путина и провозгласил главный националистический лозунг нашего государства.

Видео в Facebook обнародовала пользовательница соцсети Алена Шевцова.

"После воспитательной работы", — прокомментировала запись девушка.

Пленный россиянин сразу согласился назвать Путина "ху***м", даже дважды. Но с приветствием "Слава Украине" у оккупанта сложилось не сразу.

"Парни, ну вы чего? — недовольно спросил пленник, но после убедительных слов украинских защитников все же сказал: — Слава Украине, героям слава".

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Интересно, что захватчик постоянно отводил глаза от камеры. По официальным данным, которые предоставила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, пленный является российским полицейским — офицером спецназа (СОБР). Родом он из Кемеровской области.

Было также опубликовано видео его допроса.

Среди пользователей сети видеоролик произвел настоящий фурор. Люди поддерживают такое поведение украинцев и выражают свое недовольство российскими оккупантами.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже третьи сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем Телеграф оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

Довольно напряженной остается ситуация в столице, хотя мэр Владимир Кличко заверил, что военнослужащие и терроборона защищают Киев всеми силами. Тем временем захватчики попали в одну из киевских многоэтажек ракетой, в сети даже показали момент попадания.