"Слава Украине": пленный российский солдат рассказал, кто такой Путин (видео)
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Украинские защитники говорят, что захватчиков нужно "воспитывать"
В сети появилось видео, главным героем которого является плененный российский военнослужащий. После допроса украинцами мужчина на камеру обругал президента страны-агрессора Владимира Путина и провозгласил главный националистический лозунг нашего государства.
Видео в Facebook обнародовала пользовательница соцсети Алена Шевцова.
"После воспитательной работы", — прокомментировала запись девушка.
Пленный россиянин сразу согласился назвать Путина "ху***м", даже дважды. Но с приветствием "Слава Украине" у оккупанта сложилось не сразу.
"Парни, ну вы чего? — недовольно спросил пленник, но после убедительных слов украинских защитников все же сказал: — Слава Украине, героям слава".
Интересно, что захватчик постоянно отводил глаза от камеры. По официальным данным, которые предоставила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, пленный является российским полицейским — офицером спецназа (СОБР). Родом он из Кемеровской области.
Было также опубликовано видео его допроса.
Среди пользователей сети видеоролик произвел настоящий фурор. Люди поддерживают такое поведение украинцев и выражают свое недовольство российскими оккупантами.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже третьи сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем Телеграф оперативно информирует в своем текстовом онлайне.
Довольно напряженной остается ситуация в столице, хотя мэр Владимир Кличко заверил, что военнослужащие и терроборона защищают Киев всеми силами. Тем временем захватчики попали в одну из киевских многоэтажек ракетой, в сети даже показали момент попадания.
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