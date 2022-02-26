Задело и детей: Кличко открыл, сколько киевлян пострадали от рук россиян

В настоящее время ситуация в Киеве полностью контролируется украинскими военными

На утро субботы, 26 февраля, в Киеве насчитывалось более трех десятков человек, пострадавших во время ночных уличных столкновений с оккупантом. Среди получивших ранения киевлян есть двое детей.

Такая информация прозвучала в коротком своде городского головы столицы Виталия Кличко, которое он обнародовал в своем Telegram-канале.

В настоящее время конкретная цифра пострадавших достигла 35 человек. Какое количество среди них военных и гражданских не уточняется. Но есть и хорошие новости.

"Ночь была сложной, но российских войск в городе нет, — заявил чиновник. — Враг пытается прорваться в город, в частности, со стороны Гостомеля, Житомира, там агрессоры уничтожены".

Не забыл глава Киева упомянуть и о попадании авиационного снаряда в многоэтажку в Соломенском районе. По его словам, сейчас на месте происшествия работают спасатели, а также военные.

Кличко подчеркнул, что обороной столицы занимаются не только ВСУ, но Нацгвардия, территориальная оборона и другие правоохранители. Для лучшей борьбы с диверсантами, которая все еще продолжается на улицах, киевские власти оборудуют на улицах блок-посты.

"Передвижение по городу будет ограничено и усложнено, — предупредил Виталий Кличко. — Но все объекты критической инфраструктуры работают, общественный транспорт ездит".

Мэр Киева призвал всех быть максимально внимательными и заверил, что Украина победит в этой войне.

Напомним, что около 9 утра в районе Жулянов российская ракета попала в многоэтажку на уровне 17-18 этажей. Количество пострадавших еще не уточняется, но данных о погибших нет. Позже в сети появилось вероятное видео попадание наряда в доме.