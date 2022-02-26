Появилось видео момента прилета ракеты в жилой дом в Киеве

Предварительно есть пострадавшие

Момент взрыва в жилой многоэтажке на проспекте Лобановского в Киеве, который случился 26 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает "Телеграф".

Заметим, что взрыв произошел в доме 6-а на проспекте Лобановского в 08:15 — это неподалеку от Севастопольской площади и Жулян в Соломенском районе столицы. Местные сообщают, что слышали два взрыва.

Со стороны попадание в жилой дом выглядело так:

Видео момента взрыва

Как сообщают спасатели, задело с 17 по 21 этаж, проводится эвакуация всех жителей. Предварительно никто не погиб, но судя по видео с места событий есть пострадавшие.

Есть угроза обрушения контрукций.

Момент взрыва в доме также сняла камера видеонаблюдения в одной из квартир: