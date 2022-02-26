"Хотел захватить Киев, а теперь раскаивается": СБУ показала пленных российских оккупантов (видео)

Пленные извиняются перед украинцами.

Служба безопасности Украины пообщалась с двумя российскими захватчиками, которые попали в плен после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Соответствующие видео пресс-служба СБУ разместила на своем telegram-канале.

Один из пленных 25 февраля рассказал, что армия РФ планировала захватить Киев. А вот в плену у него был совсем другой настрой — оккупант заявил, что "очень раскаивается" в содеянном.

Еще один российский захватчик — подполковник Росгвардии. "Офицер" призвал российских оккупантов сложить оружие и "прекратить планомерное уничтожение мирного населения". Также он поведал, что под видом учений в Беларуси российская армия готовилась к вторжению в Украину, в РФ для войны с Украиной привлекли большое число региональных подразделений Росгвардии, в том числе чеченцев. 24 февраля захватчик получил приказ помогать ВС РФ, а также подавлять сопротивления граждан Украины.

Ранее сообщалось, что первые российские солдаты попали в плен еще 24 февраля. Один из российских пленных заявил, что им внушали, что Украина первой напала на РФ.