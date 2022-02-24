Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ

Украина взяла в плен первых российских солдат.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ на странице в Фейсбук.

"Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских кафиров из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", — сообщается в посте.

На кадрах сфотографированы двое мужчин, один из которых явно очень молодой. Рядом с ними разложено огнестрельное оружие, которое изъяли у них украинские военные и ножи.

В плен попали двое российских солдат

В комментариях к посту, который всего за 6 минут собрал более трех тысяч одобрительных реакций, украинцы выразили поддержку нашей армии и гордость за ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.

Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.