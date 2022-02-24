Украина разорвала дипотношения с Россией: заявление Зеленского

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после ее масштабного вторжения на украинские территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к гражданам Украины.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там не думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле — это наивысшая ценность. Россия подло, самоубийственно напала рано утром на наше государство, так же как это сделала нацистская Германия во время второй мировой войны. С сегодняшнего дня наши страны по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла", — сказал Зеленский.

Что означает разрыв дипломатических отношений между странами

В случае разрыва дипломатических отношений между странами обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность на территории друг друга. Все дипломатические отношения между странами будут осуществляться при посредничестве третьих стран.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение.