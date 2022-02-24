Укр

Полиция призвала украинцев сообщать о людях с красными лентами: что не так

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
745
Украинцев предупреждают о диверсантах в камуфляже с красным Новость обновлена 24 февраля 2022, 12:13
Украинцев предупреждают о диверсантах в камуфляже с красным

О подозрительных лицах просят сообщать на линию 102.

Российские войска уже вошли на территорию Украины и обстреливают украинские города. Украинская армия держит ситуацию под контролем, а в полиции просят людей сообщать о подозрительных людях на улицах.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что особое внимание следует обращать на людей, одетых в одежду с элементами красного цвета. Особенно если они одеты в камуфляж.

"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", — призывают в МВД.

Кроме того, гражданских граждан просят не ходить по улицам в форменной или тактической одежде.

Между тем, мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook отметил, что люди в камуфляже с красной лентой могут быть диверсантами. И о них обязательно следует сообщать в полицию.

Напомним, что Украина в ответ на агрессию разорвала все дипломатические отношения с Россией.

Оперативную информацию о последних событиях в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Полиция #Война #Предупреждение
Владимир Зеленский призвал украинцев защищать свою страну
Украина
Украина разорвала дипотношения с Россией: заявление Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский призвал украинцев защищать свою страну
Украина разорвала дипотношения с Россией: заявление Зеленского
Дата публикации
Категория
Остров Змеиный
Россияне пытаются захватить остров Змеиный: подробности
Дата публикации
Категория
КПП в Черниговской области обстреляли со стороны Беларуси
Из Беларуси Украину атакует авиация и техника без опознавательных знаков
Дата публикации
Категория
Украинцы дали серьезный отпор путинским воякам
ВСУ отвоевали Счастье: у россиян десятки убитых
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)