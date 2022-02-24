Полиция призвала украинцев сообщать о людях с красными лентами: что не так

О подозрительных лицах просят сообщать на линию 102.

Российские войска уже вошли на территорию Украины и обстреливают украинские города. Украинская армия держит ситуацию под контролем, а в полиции просят людей сообщать о подозрительных людях на улицах.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что особое внимание следует обращать на людей, одетых в одежду с элементами красного цвета. Особенно если они одеты в камуфляж.

"Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", — призывают в МВД.

Кроме того, гражданских граждан просят не ходить по улицам в форменной или тактической одежде.

Между тем, мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook отметил, что люди в камуфляже с красной лентой могут быть диверсантами. И о них обязательно следует сообщать в полицию.

Напомним, что Украина в ответ на агрессию разорвала все дипломатические отношения с Россией.

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