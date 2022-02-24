Поліція закликала українців повідомляти про людей з червоними стрічками: що не так

Про підозрілих осіб просять повідомляти на лінію 102.

Російські війська вже зайшли на територію України та обстрілюють українські міста. Українська армія тримає ситуацію під контролем, а у поліції просять людей повідомляти про підозрілих людей на вулицях.

У Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що особливу увагу слід звертати на людей, які одягнені в одяг з елементами червоного кольору. Особливо, якщо вони одягнені у камуфляж.

"Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", — закликають у МВС.

Крім того, цивільних громадян просять не ходити по вулицях у форменому або тактичному одязі.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий на власній сторінці у Facebook зазначив, що люди у камуфляжі з червоною стрічкою можуть бути диверсантами. І про них обов'язково слід повідомляти у поліцію.

Нагадаємо, що Україна у відповідь на агресію розірвала всі дипломатичні відносини з Росією.

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