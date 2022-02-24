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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією: заява Зеленського

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:00
Володимир Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна розірвала дипломатичні відносини із Росією після її масштабного вторгнення на українські території.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до громадян України.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі відповідно до своєї волі — це найвища цінність. Росія підло, самогубно напала рано вранці на наше держава, як це зробила нацистська Німеччина під час Другої світової війни. Відсьогодні наші країни по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла", — сказав Зеленський.

Що означає розрив дипломатичних відносин між країнами

У разі розриву дипломатичних відносин між країнами обидві сторони втрачають можливість двосторонньої комунікації в дипломатичній площині. Українські та російські дипломати припиняють свою діяльність на території один одного. Усі дипломатичні відносини між країнами будуть здійснюватися за посередництвом третіх країн.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТО АР Крим.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Зеленський
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