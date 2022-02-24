Україна взяла в полон перших російських солдатів

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ

Україна полонила перших російських солдатів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

"Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпольського мотострілецького полку", — повідомляється в пості.

На кадрах сфотографовано двох чоловіків, один з яких явно дуже молодий. Поруч із ними розкладено вогнепальну зброю, яку вилучили у них українські військові та ножі.

У коментарях до посту, який всього за 6 хвилин зібрав понад три тисячі схвальних реакцій, українці висловили підтримку нашій армії та гордість за ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТО АР Крим.

На цю мить по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.

Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.