Хакери зламали "ВКонтакті" та розповіли користувачам правду про Україну: подробиці

Росіянам розповіли правду про "подвиги" окупантів в Україні.

Хакери зламали офіційну групу найбільшої російської соцмережі "ВКонтакте", після чого користувачам масово розіслали повідомлення про те, що насправді відбувається в Україні.

Зокрема, в розісланих повідомленнях йдеться про те, що російські війська обстрілюють мирні українські міста, і вже знищили понад 3,5 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури. Крім того, там зазначається, що внаслідок дій окупаційних військ загинуло понад 5000 мирних українців, включаючи понад 100 дітей.

Також у повідомленні йдеться про численні втрати серед російської армії, а також про те, що вона так і не змогла виконати жодного з поставлених завдань.

Згадали хакери й про те, що російська економіка вже фактично знищена, а на звичайних росіян чекає попереду лише голод, злидні та ізоляція, які вони не бачили навіть на початку 90-х.

Як повідомлялося раніше, нещодавно хакери зламали сайти арбітражних судів росії та залишили там послання з вимогою імпічменту кривавого диктатора володимира путіна, звільнення політв’язнів. Крім того, невідомі нагадали путіну, що на нього чекає Гаага.