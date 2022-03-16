путін — терорист і Гаага чекає: хакери залишили послання на сайтах російських судів

Хакери "поклали" сайти російських арбітражних судів.

У середу, 16 березня, невідомі хакери зламали сайти арбітражних судів у росії та розмістили спеціальне послання для росіян у зв’язку з війною в Україні.

Як повідомляють росЗМІ, хакери атакували арбітражні суди Приморського, Красноярського і Хабаровського краю, Новосибірської та Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу.

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Хакери написали, що путін — терорист номер 1, а всі росіяни — фашисти, вимагають його імпічменту та свободи для політв’язнів. А також нагадали керівництву росії, що на них чекає Гаазький суд.

Початок атаки зафіксували близько 5:00 ранку за київським часом. На жаль, промовисте послання хакерів стало недоступним на сайтах російських судів близько 6:15. На момент створення цього матеріалу ці веб-сайти були недоступні для використання.

Станом на 9:00 сайти деяких судів відновили свою роботу, проте пошук у Google свідчить, що опис, наприклад, Московського арбітражного суду змінився.

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Нагадаємо, що боротьба з росією продовжується і на кіберфронті. ІТ-армія масово блокує російські сайти.

Як повідомлялося, російські телеканали показували уривки з відео із затриманими в Україні росіянами.

Крім того, міжнародна хакерська група Anonymous "поклала" головні державні телеканали росії і почала транслювати на них відео про війну в Україні, а також заклик до росіян зупинити вороже вторгнення.