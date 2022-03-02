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У росії хакери запустили ролики з полоненими окупантами (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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РосТВ раптово почало транслювати правдиві новини
РосТВ раптово почало транслювати правдиві новини

Російські телеканали, ймовірно, потрапили під кібератаку

Після злому сайту Кремля російські телеканали почали показувати уривки із відео із затриманими в Україні росіянами, які сьомий день атакують українські міста. Як повідомляє "Телеграф", ролик, що підтверджує це, опублікував у Facebook користувач Oleh Slobodyan.

За словами користувача, ймовірно, за цими подіями стоять зусилля так званих кібервійськ України.

Як можна побачити в ролику, всі канали в Росії транслюють відео з окупантами, що потрапили в полон до українських військових, які розповідають про реальну обстановку в Україні та накази російських воєначальників.

Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно затримує російських загарбників, які вторглися на українські території. Так, двоє з росіян потрапили в полон і розповіли про плани захоплення Києва, злочинні накази російського військового керівництва та відносини між військовослужбовцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виявили спецназівця із Кемеровської області. Росіянин на камеру проголосив головне національне гасло України та назвав кривавого диктатора путіна так, як співається у відомій пісеньці українських уболівальників.

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#Росія #Полонені
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