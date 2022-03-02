У росії хакери запустили ролики з полоненими окупантами (відео)

Російські телеканали, ймовірно, потрапили під кібератаку

Після злому сайту Кремля російські телеканали почали показувати уривки із відео із затриманими в Україні росіянами, які сьомий день атакують українські міста. Як повідомляє "Телеграф", ролик, що підтверджує це, опублікував у Facebook користувач Oleh Slobodyan.

За словами користувача, ймовірно, за цими подіями стоять зусилля так званих кібервійськ України.

Як можна побачити в ролику, всі канали в Росії транслюють відео з окупантами, що потрапили в полон до українських військових, які розповідають про реальну обстановку в Україні та накази російських воєначальників.

Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно затримує російських загарбників, які вторглися на українські території. Так, двоє з росіян потрапили в полон і розповіли про плани захоплення Києва, злочинні накази російського військового керівництва та відносини між військовослужбовцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виявили спецназівця із Кемеровської області. Росіянин на камеру проголосив головне національне гасло України та назвав кривавого диктатора путіна так, як співається у відомій пісеньці українських уболівальників.