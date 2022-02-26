Рус

"Слава Україні": полонений російський солдат розповів, хто такий Путін (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
177
Прославляти українську державу росіянин захотів не одразу Новина оновлена 26 лютого 2022, 10:36
Прославляти українську державу росіянин захотів не одразу

Українські захисники говорять, що загарбників треба "виховувати"

У мережі з'явилося відео, головним героєм якого є полонений російський військовослужбовець. Після допиту українцями чоловіка змусили на камеру облаяти президента країни-агресора Володимира Путіна та проголосив головне націоналістичне гасло нашої держави.

Відео у Facebook оприлюднила користувачка соцмережі Альона Шевцова.

"Після виховної роботи", — прокоментувала запис дівчина.

Полонений росіянин одразу погодився назвати Путіна "ху**м", навіть двічі. Але з привітанням "Слава Україні" у окупанта склалося не одразу.

"Парни, ну вы чего? — невдоволено запитав полонений, але після переконливих слів українських захисників, усе ж промовив: — Слава Україні, героям слава".

Цікаво, що загарбник постійно відводив очі від камери. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, затриманий росіянин є одним із професіональних військових РФ, офіцер та десантник.

Серед користувачів мережі відеоролик викликав справжній фурор. Люди підтримують таку поведінку українців і висловлюють свою невдоволеність російськими окупантами.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває уже третю добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

Доволі напруженою лишається ситуація в столиці, хоча мер Володимир Кличко запевнив, що військовослужбовці та тероборона боронять Київ усіма силами. Тим часом загарбники поцілили в одну із київських багатоповерхівок ракетою, у мережі навіть показали момент влучання.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Відео #Полонені
Економічні обмеження проти країни-загарбника
Україна
ЄС залишає Росію без половини цивільної авіації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Економічні обмеження проти країни-загарбника
ЄС залишає Росію без половини цивільної авіації
Дата публікації
Категорія
Мер закликає жителів столиці до єдності
Зачепило і дітей: Кличко відкрив, скільки киян постраждали від рук росіян
Дата публікації
Категорія
Потрапляння відбулося на 17-18 поверхах
Діра у багатоповерхівці: росіяни вдарили по житловому району Києва (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський закликав українців до розсудливості
"Ніякої зброї ми не складемо": Зеленський спростував гучний фейк
Дата публікації
Категорія
Російські війська продовжують атакувати Україну
Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)