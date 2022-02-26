"Слава Україні": полонений російський солдат розповів, хто такий Путін (відео)

Українські захисники говорять, що загарбників треба "виховувати"

У мережі з'явилося відео, головним героєм якого є полонений російський військовослужбовець. Після допиту українцями чоловіка змусили на камеру облаяти президента країни-агресора Володимира Путіна та проголосив головне націоналістичне гасло нашої держави.

Відео у Facebook оприлюднила користувачка соцмережі Альона Шевцова.

"Після виховної роботи", — прокоментувала запис дівчина.

Полонений росіянин одразу погодився назвати Путіна "ху**м", навіть двічі. Але з привітанням "Слава Україні" у окупанта склалося не одразу.

"Парни, ну вы чего? — невдоволено запитав полонений, але після переконливих слів українських захисників, усе ж промовив: — Слава Україні, героям слава".

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Цікаво, що загарбник постійно відводив очі від камери. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, затриманий росіянин є одним із професіональних військових РФ, офіцер та десантник.

Серед користувачів мережі відеоролик викликав справжній фурор. Люди підтримують таку поведінку українців і висловлюють свою невдоволеність російськими окупантами.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває уже третю добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

Доволі напруженою лишається ситуація в столиці, хоча мер Володимир Кличко запевнив, що військовослужбовці та тероборона боронять Київ усіма силами. Тим часом загарбники поцілили в одну із київських багатоповерхівок ракетою, у мережі навіть показали момент влучання.