Зачепило і дітей: Кличко відкрив, скільки киян постраждали від рук росіян

Наразі ситуація у Києві повністю контролюється українськими військовими

На ранок суботи, 26 лютого, в Києві нараховувалося понад три десятки осіб, котрі постраждали під час нічних вуличних сутичок з окупантом. Серед киян, які отримали поранення, є двоє дітей.

Така інформація пролунала у короткому зведенні від міського голови столиці Віталія Кличко, яке він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Наразі конкретна цифра постраждалих досягла 35 осіб. Яка кількість серед них військових та цивільних, не уточнюється. Але є і хороші новини.

"Ніч була складною, але російських військ у місті немає, — заявив чиновник. — Ворог намагається прорватися у місто, зокрема зі сторони Гостомеля, Житомира, там агресори знищені".

Не забув очільник Києва згадати і про влучання авіаційного снаряда у багатоповерхівку в Солом'янському районі. За його словами, зараз на місці події працюють рятувальники, а також військові.

Кличко підкреслив, що обороною столиці займаються не лише ЗСУ, а й Нацгвардія, територіальна оборона та інші правоохоронці. Для кращої боротьби із диверсантами, яка все ще продовжується на вулицях, київська влада обладнає місцеві вулиці блок-постами.

"Пересування містом буде обмежене і ускладнене, — попередив Віталій Кличко. — Але всі об'єкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт їздить".

Мер Києва закликав усіх бути максимально пильними і запевнив, що Україна переможе у цій війні.

Нагадаємо, що близько 9 ранку в районі Жулянів російська ракета влучила у багатоповерхівку на рівні 17-18 поверхів. Кількість постраждалих ще уточнюється, але даних про загиблих немає. Пізніше в мережі з'явилося вірогідне відео потрапляння наряду в будинку.