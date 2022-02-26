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Бої у Києві: українські армійці відбили напад на військову частину

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Напад на військову частину у Києві Новина оновлена 26 лютого 2022, 04:27
Напад на військову частину у Києві

Російські війська напали на військову частину у Києві

На заході Києва в ніч на суботу, 26 лютого, йшов інтенсивний бій: російські війська, що вторглися в Україну, напали на одну з військових частин, розташованих у місті.

Звуки пострілів і вибухи лунали протягом більш ніж півтори години.

Бій йшов у районі розташованої біля станції метро "Берестейська" військової частини В0331, де дислокується 101-а окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ.

в/ч В0331 на карті Києва
в/ч В0331 на карті Києва

О 4:07 суботи пресслужба Сухопутних сил Збройних сил України повідомила, що напад на військову частину було відбито.

"Військові злочинці Росії атакували одну з військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбитий", — йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомлялося, бої точилися не лише в районі згаданої військової частини, а й на лівому березі столиці України: там російські війська намагалися атакувати ТЕЦ-6.

Теги:
#Київ #Стрільба #Вибухи #Бій #Берестейська
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