Бои в Киеве: украинские войска отбили нападение на воинскую часть, но разрушен мост
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Российские войска напали на воинскую часть в Киеве
На западе Киева в ночь на субботу, 26 февраля, шел интенсивный бой: вторгшиеся в Украину российские войска напали на одну из воинских частей, расположенных в городе.
Звуки выстрелов и взрывы раздавались на протяжении более полутора часов.
Бой шел в районе расположенной возле станции метро "Берестейская" воинской части В0331, где дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ.
В 4:07 субботы пресс-служба Сухопутных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что нападение на воинскую часть было отбито.
"Военные преступники рф атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено", — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Вместе с тем источник "Телеграфа" в силовых ведомствах сообщает, что был разрушен Берестейский мост.
Это — один из важнейших транспортных узлов на западе Киева, так как является одним из немногих способов пересечения проспекта Победы.
Как сообщалось, бои шли не только в районе упомянутой воинской части, но и на левом берегу столицы Украины: там российские войска пытались атаковать ТЭЦ-6.
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