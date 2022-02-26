Бои в Киеве: украинские войска отбили нападение на воинскую часть, но разрушен мост

Российские войска напали на воинскую часть в Киеве

На западе Киева в ночь на субботу, 26 февраля, шел интенсивный бой: вторгшиеся в Украину российские войска напали на одну из воинских частей, расположенных в городе.

Звуки выстрелов и взрывы раздавались на протяжении более полутора часов.

Бой шел в районе расположенной возле станции метро "Берестейская" воинской части В0331, где дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ.

в/ч В0331 на карте Киева

В 4:07 субботы пресс-служба Сухопутных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что нападение на воинскую часть было отбито.

"Военные преступники рф атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено", — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с тем источник "Телеграфа" в силовых ведомствах сообщает, что был разрушен Берестейский мост.

Это — один из важнейших транспортных узлов на западе Киева, так как является одним из немногих способов пересечения проспекта Победы.

Берестейский мост в Киеве

Берестейский мост на карте Киева

Как сообщалось, бои шли не только в районе упомянутой воинской части, но и на левом берегу столицы Украины: там российские войска пытались атаковать ТЭЦ-6.